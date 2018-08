DT del Milan: "Hay que esperar a lo que decida Carlos Bacca"

EFE

El técnico del Milan, Gennaro Gattuso, aseguró en sala de prensa tras perder ante el Real Madrid por 3-1 el 39 Trofeo Santiago Bernabéu que, a pesar de la derrota, hicieron "un gran partido" y que son "un equipo joven que está intentando encontrar un estilo". El colombiano Carlos Bacca ingresó al minuto 68 del encuentro, pero no tuvo mayor incidencia en el juego.



"Creo que es un proyecto que no ha cambiado mucho. Han llegado jugadores importantes y estamos reforzando la estructura. Las diferencias hoy son menores y estamos haciéndolo bien. Somos un equipo joven, la segunda o tercera de Europa, que está intentando encontrar un estilo. No necesitaremos mucho tiempo para alcanzar un gran nivel", declaró.



"Durante mucho tiempo hemos hecho un gran partido pero no nos hemos llevado nada a casa. Estoy contento porque seguimos el camino del año pasado y a la vez intentamos cosas nuevas. Intentamos hacer un buen fútbol. Hoy nos hemos equivocado en el último pase, pero estoy contento con lo que hemos hecho", completó.



"El equipo está bien. Tenemos alguna necesidad. No hemos trabajado la velocidad esta semana pero respecto al año pasado estamos trabajando a aceleración. En general estamos haciendo un buen juego, lo que tenemos que hacer es no repetir los errores del pasado. Hay que trabajar hasta el último minuto. Hay entusiasmo en el equipo y creo que podemos empezar una buena temporada", prosiguió.



Gattusso valoró también la incorporación del argentino Gonzalo Higuain, que este sábado disputó su primer partido con el Milan y anotó un gol: "Creo que desde que ha llegado Higuain está dando ejemplo dentro del campo. Necesitamos a todos, con Higuain solo no vamos a nuestra parte. Este equipo se está ayudando mucho entre sí y este es el camino que tenemos que recorrer".



Además, el técnico italiano ponderó el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Juventus: "La compra de Cristiano Ronaldo ha sido algo muy importante para el campeonato italiano porque hacía mucho tiempo que no llegaba una gran estrella, y para el Real Madrid es una gran pérdida".



Para terminar, Gattusso se refirió a la marcha de André Silva al Sevilla y si esperan hacer incorporaciones para reforzar la delantera: "Cuando un jugador llega al Milan, especialmente con 20 o 21 años, tiene la idea de jugar cada fin de semana pero eso es algo que ahora no te puede garantizar nadie. André Silva ha querido marcharse y ahora tenemos a Higuaín. También hay que esperar a lo que haga Bacca, así que ya veremos", concluyó el italiano.