Duvan Zapata, una seria alternativa para Rusia 2018

Redacción deportes

El delantero colombiano Duván Zapata, jugador del Sampdoria de Italia, aseguró que el hecho de poder contar con un goleador como Radamel Falcao García le dará “un plus a Colombia” de cara al próximo Mundial de Rusia 2018.

“Radamel es un líder. Por lo que he podido vivir yo, le da mucha fuerza a la selección. A nivel internacional es un jugador de alto prestigio que representa a nuestro país”, afirmó Zapata en una entrevista con Efe en el centro deportivo del Sampdoria, en Génova, norte de Italia.

“Tener a Falcao en este Mundial es un privilegio para toda Colombia. Lamentablemente no pudo estar en el Mundial pasado, pero tenerle ahora con nosotros nos da más argumentos para hacer un buen papel”, aseguró el artillero vallecaucano, que debutó en el América de Cali y pasó luego por Estudiantes de La Plata en Argentina, y Nápoles y Udinese en Italia, en donde lleva 43 goles en cinco temporadas en la Serie A.

Duván Zapata, quien recibió su primer llamado a la selección cafetera exactamente hace un año, comparte el vestuario del equipo nacional con James Rodríguez y se alegró por la continuidad que este encontró en el Bayern Múnich, tras la difícil temporada pasada en el Real Madrid.

“La selección de Colombia tiene a varios referentes. Juan Guillermo Cuadrado, Cristian Zapata, todos son importantes. James ahora tiene mucha más continuidad, seguro que mentalmente estará mejor que cuando jugaba en el Madrid y eso es bueno para todo el equipo”, dijo.

Sin embargo, el delantero de 26 años y 1,89 metros de estatura recordó que, pese a que James no contaba con mucho protagonismo el año pasado en el Madrid, su rendimiento con Colombia siempre ha sido de alto nivel. “Más allá de que no tenía muchos minutos en su club, cuando llegaba a la selección siempre lo entregaba todo por esa camiseta. Pienso que para él, no tener continuidad en el Real Madrid no era un problema, porque iba a la selección y tenía muy buenas prestaciones, su motivación era impresionante”, opinó.

En todo caso, Zapata reconoció que la buena temporada a nivel personal que James está viviendo en la Bundesliga alemana subirá aún más el potencial de Colombia de cara a la expedición para la Copa del Mundo rusa.

Ayer, en partido correspondiente a la fecha 28 de la liga italiana, Sampdoria cayó 4-1 ante el Crotone y Zapata marcó el gol del honor para su equipo. Con ese tanto llegó a nueve en esta temporada y quedó a uno de los 10 que se fijó como meta en agosto pasado.

En la pasada eliminatoria, Duván apenas fue convocado para cuatro partidos, pero se ganó el derecho a ser tenido en cuenta, al menos en la lista de 35 preseleccionados que se conocerá el 14 de mayo, gracias a sus goles en Italia y su brillante actuación en el último partido ante Perú, en Lima, en donde fue una de las figuras.

Sobre su futuro, Duván admitió que “me gustaría terminar mi carrera en el América de Cali. Con mi familia queremos radicarnos en la ciudad donde nacimos. Quisiera jugar en América, porque es un equipo que me dio mucho y es el club de mis amores”,

Aseguró, sin embargo, que aunque echa de menos Colombia “por la comida y la familia, el fútbol también es sacrificio. Si uno quiere mejorar y seguir triunfando, hay que hacer ciertos esfuerzos y por ahora los que he hecho han valido la pena”.