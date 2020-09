El 5-0 de Colombia a Argentina: los recuerdos del “Tren” Valencia

El exdelantero del combinado nacional dialogó con El Espectador sobre la goleada que este sábado cumple 27 años. También habló sobre la selección actual y la situación de Independiente Santa Fe.

Aquel 5 de septiembre de 1993, imborrable en la memoria del fútbol colombiano. Ese día, la selección que dirigía Francisco Maturana le propinó una histórica goleada por 5-0, en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, al equipo cuyo entrenador era Alfio Basile, quien después de esa derrota debió preparar el repechaje contra Australia en el camino al Mundial de Estados Unidos 1994. Uno de los protagonistas de ese triunfo (anotó el último gol) fue Adolfo Tren Valencia, quien en diálogo con El Espectador rememoró ese encuentro y también expuso sus opiniones sobre la situación del club que ama y del cual es ídolo: Santa Fe.

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza al recordar el 5-0 de Colombia contra Argentina en Buenos Aires?

Para nosotros es una alegría muy enorme haber estado en ese partido. Lo más lindo fue la actitud que tuvimos allá adentro de la cancha, la satisfacción que le dimos a todos los colombianos y a nosotros mismos, porque fue un gran grupo el que teníamos y fuimos con toda la disposición a hacer un gran juego pensando en el Mundial de Estados Unidos. (Carlos Valderrama: “Queiroz tiene su sistema y hay que respetarlo”)

¿Qué les dijo el técnico Francisco Maturana antes de salir a la cancha?

Pacho no era de hablar mucho. A nosotros nos hablaba claro, nos decía que cada quien, en su posición, debía hacer lo que sabía y jugar un fútbol práctico, siempre tratando de no perder la pelota, porque esa era el arma que teníamos. Nos divertíamos, tratábamos de hacer 50 o 60 toques para no soltar la pelota.

¿Durante el partido les dijeron algo los futbolistas argentinos?

Después del partido. El jugador argentino siempre ha manejado su orgullo. A ellos no les gusta perder. Todos estaban enojados y furiosos porque el resultado no se les dio. Igualmente es un juego en el que siempre debe haber un perdedor y les tocó a ellos, pero nosotros sabíamos que ellos tenían una selección buena. Tenían jugadores con muy buenas condiciones, pero nosotros tuvimos una muy buena tarde y eso hizo que saliéramos victoriosos.

Video: Así recordaron los hinchas argentinos el 5-0 frente a Colombia

¿Por qué en el Mundial de Estados Unidos 1994 no obtuvieron los resultados que deseaban?

Hay muchas cosas internas que sucedieron y que uno no puede sacar a relucir. Eso nos queda a nosotros. Además, nos faltó mucha planificación, porque antes de ir a un Mundial uno debe reunirse y exponer los puntos de vista. No haber hecho eso quizás fue fundamental para que las cosas no marcharan bien. Por eso, en todo es bueno el orden. A nosotros nos faltó reunirnos con los directivos de la Federación. Hay muchas cosas que se hicieron, pero ya no se puede culpar a nadie ni decirlas. Eso me lo guardo, ahora estamos tranquilos y esperando que Colombia haga un buen partido ante Brasil.

¿Le gusta lo que está haciendo Carlos Queiroz con la actual selección de Colombia?

La veo bien porque tenemos más de un jugador por puesto y eso nos llena de orgullo. Los jugadores que está llamando Queiroz, en su mayoría, se encuentran rindiendo en sus clubes al 100 %. A mí me gusta la selección porque los futbolistas tienen jerarquía.

¿Qué análisis hace de la actual situación de Independiente Santa Fe?

Lo de Santa Fe es un proceso. Ningún equipo en el mundo hace lo que hizo Santa Fe. No pueden cambiar todo el equipo. Se pueden traer tres o cuatro jugadores, pero Santa Fe trajo como 16 o 17 y hay que ser conscientes de que ellos van a necesitar un tiempo para adaptarse y les va a costar. En eso se equivocaron porque ahora ellos deben conocerse y saber cómo juega el otro. En el fútbol se necesita tiempo y lo que pasa es que en Colombia no miran eso. Aquí un técnico dirige seis partidos y lo van sacando sin respetar los procesos.

¿Le gusta Harold Rivera como entrenador de Santa Fe?

Él les ha cambiado la mentalidad a los muchachos. Antes veía a un equipo muerto y sin actitud en la cancha. Santa Fe siempre fue ese león que deja todo en la cancha y, con otros técnicos, esa actitud no se veía en el terreno de juego, sino que el equipo estaba caído y los jugadores no querían ni saber de la pelota. Ahora, con Rivera, se ve un equipo con más ganas, mejores ideas y actitud.

¿Cree que Santa Fe puede descender?

Hay que tener cuidado. Si los resultados no se están dando, es obvio que tenga que defender, pero yo como santafereño le deseo al club de mis amores lo mejor y esperemos que el sábado, en el clásico, Santa Fe tenga fuerza y pueda ganarlo para seguir sumando. No tenemos chance de entrar entre los ocho, ahora debemos cuidarnos del descenso, de que el equipo no baje.

¿Cuál fue el momento más feliz que vivió en Santa Fe?

Siempre que estuve con Santa Fe viví orgulloso porque tenía al lado jugadores buenos como Tílger, el Pollo Díaz, Cañón, que Dios lo tenga en la gloria, entre otros. Teníamos una buena banda y la afición estaba feliz porque lo hacíamos bien.

¿Cómo recuerda la victoria de Santa Fe 7-3 sobre Millonarios en la que usted fue protagonista?

Fue el clásico más feliz que viví. Los hinchas salieron contentos. Por el buen equipo que tenía Millonarios, no esperábamos tener esa gran tarde.

¿Qué mensaje le envía a la hinchada y los jugadores de Santa Fe?

Lo que queremos es suerte para el equipo y la afición. Espero que la afición apoye a los jugadores al 100 % y que ellos entreguen el máximo. Yo, como un hincha más de Santa Fe, siempre voy a querer que mejore para que todos estemos contentos.

*Texto publicado en 2019

