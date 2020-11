El entrenador portugués de la selección Colombia habló sobre el desempeño del juez argentino Fernando Rapallini en el duelo frente a los charrúas y lo que será el partido con Ecuador.

Antes de su viaje a Ecuador para disputar la cuarta fecha de las eliminatorias, el entrenador de la selección Colombia, Carlos Queiroz, habló en rueda de prensa y reprochó la labor del árbitro del último encuentro del combinado nacional frente a Uruguay (3-0 en contra).

Además, el DT analizó al equipo de Gustavo Alfaro y se mostró optimista para el duelo de este martes en la altura de Quito.

Cambios de cara al partido con Ecuador

“Nosotros tenemos nuestras convicciones como todo los equipos grandes. Todos los equipos grandes tienen sus planes de juegos y sus conceptos. Cuando ganamos tenemos la obligación de reconocer que no todo está bien porque eso lo usamos para crecer y mejorar. Cuando no nos salen las cosas bien, podemos perder un partido, pero no podemos perder la convicción de salir a ganar.”

Lo que destaca de Ecuador

“Ecuador esta jugando muy bien, hace goles en cada partido. Son un equipo que conocemos bien, no solo por las observaciones que hemos hecho, sino porque hemos jugado contra ellos y conocemos sus fortalezas y debilidades. Tiene un entrenador nuevo que está cambiando muchas cosas.”

“Tenemos todo lo que debemos saber, respetamos mucho a Ecuador como todos los equipos, pero nosotros con nuestra capacidad y el talento de nuestros jugadores estamos en una buena posición de saber que hay una oportunidad de salir a buscar los puntos. con esa mentalidad vamos a jugar el partido. con ecuador solo hay una cosa en la cabeza de Colombia y es sacar puntos.”

Cómo prepara el partido frente a ecuador.

“Cuidamos todos los detalles posibles, la preparación la recuperación, pero lo más importante es la actitud. No pensamos en la altura, nos concentramos en preparar al equipo bien, con confianza y jugando bien al fútbol. Queremos ser mejores que Ecuador. Esos son temas que el cuerpo técnico ha venido trabajando y tenemos que cumplir todos. El cambio de escenarios hace parte de la competición y no podemos estar quejándonos.”

(Un caso positivo de coronavirus en Uruguay previo al juego frente a Brasil)

Su interpretación de la derrota

“El equipo conmigo ha mostrado un buen futbol, un fútbol ganador, positivo, defendiendo y atacando bien. Ese es el resultado de nuestro trabajo. Tengo que decir que estoy indignado porque no entiendo cómo es posible que un arbitro no pite un penalti estando a cuatro metros de la acción. Empezamos mal pero después mejoramos. El futbol es un juego de errores y es un juego de opiniones libres y las aceptamos con respeto. Pero hay errores que no aceptamos.”

“Tengo que defender el trabajo de mis jugadores porque ha sido muy bueno. No pitar ese penalti cuando el arbitro esta a cuatro metros de la situación, es casi criminal. Después a 40 metros pita un penal dudoso a favor de Uruguay y para el arbitro sí es claro. Esta es la primera vez que hablo de arbitraje y no es una excusa, es para alertar a las autoridades del fútbol que tenemos que hacer algo, no es la primera vez. Es nuestro trabajo. Este señor tiene que justificar cómo no marcó un penal para nosotros estando a cuatro metros. También me indigna que toda la prensa de aquí dicen que la culpa es de los jugadores y del entrenador., pero ¿quién preguntó sobre por qué no se pito desde el VAR?”

¿Por qué no se utilizó la sede de bogota?

“Nosotros trabajamos con un cuerpo técnico que tiene mucha experiencia. Yo también tengo mi conocimiento y el problema de la altura tiene que ver con los tiempos de recuperación y el desgaste. Es una estrategia del cuerpo técnico. Vamos a viajar lo más tarde posible para que los jugadores no tengan que hacer mucho esfuerzo. Con el conocimiento de experiencias previas, el cuerpo técnico decidió así y yo confío en ellos.”

“Además, por la situación del coronavirus hace que tengamos que estar en una burbuja de seguridad y el traslado a Bogotá podia ser un riesgo. Lo que hemos hecho nos parece la mejor opción.”

Análisis de lo que se viene

“Las eliminatorias en Suramérica son las más difíciles del mundo. Ganamos un partido y estamos arriba, empatamos y bajamos un puesto, pero en la cuarta fecha todos los equipos están muy parejos. Confiamos en el carácter de nuestros jugadores. Estoy tranquilo que vamos a hacer un buen partido en Ecuador y que podemos sacar un resultado para sumar puntos. Yo siempre se que la clasificación al mundial es difícil, pero hablando con (Óscar) Tabárez luego del partido sobre las dificultades que todos hemos tenido. Me habló de jugadores que perdimos los dos. Todo el trabajo de un año y medio que hemos planteado y entrenado y repetido, en dos meses se nos va todo por la borda. Esto es un mundo diferente.”

Titularidad de Luis Díaz

“La decision final la tengo clara porque se que Ecuador esta jugando bien y se de nuestras convicciones y nuestro conceptos. Se de lo que tenemos que tener cuidado y lo que podemos aprovechar. Creo que lo más importante saliendo con (Luis) Muriel, que es en este momento el goleador del equipo desde que llegué, todo depende del momento del juego. Así sirve la dinámica del juego. Contra Uruguay fue necesario a los 30 minutos poner toda la carne en el asador para ganar. Tenemos que ser mas efectivos con las ocasiones que creamos.”

“Una vez más tengo que decir que el árbitro nos mato. No respeto a la selección de Colombia ni a sus jugadores. No es posible que un juez a cuatro metros no vea ese penal. Cómo explica ese señor que al minuto 35 no ve un penalti que es una vergüenza y a 40 metros sí ve un penal que todos tenemos duds después de ver los videos. La Federación de Colombia tiene que hacer algo porque esto no puede seguir así. Son nuestros sueños y nuestro trabajo que se están viendo afectados”.