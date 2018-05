El Atlético de Madrid busca su paso a la final de la Europa League

-Redacción Deportes/AFP

El Atlético de Madrid tras reaccionar en la ida de semifinales de la Europa League en Londres y empatar 1-1, buscará este jueves (2:00 p.m.) ante el Arsenal rubricar su pase a la final de este torneo continental, que ya ganó en 2010 y 2012.

Un gol del francés Antoine Griezmann en la recta final del partido en el Emirates Stadium puso la igualdad, que le dio una ligera ventaja para el partido de vuelta al Atlético, mientras que el equipo inglés, quiere despedir a su técnico Arsène Wenger a lo grande.

El entrenador francés ya anunció que dejará el club al final de temporada tras 22 años, por lo que quiere conseguir antes un título europeo, que falta en su palmarés.

Ganar la Europa League supondría además para el equipo londinense garantizar una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada, algo poco probable por su sexta posición en la Premier a 14 puntos del Tottenham, que ocupa la última plaza de acceso a la máxima competición continental de clubes.

'Tenemos que marcar'

"Sabemos que tenemos que marcar, tenemos que salir ahí de manera positiva", dijo este miércoles el técnico francés del Arsenal. Wenger apuesta todo a la Europa League, como demuestran sus rotaciones del fin de semana ante el Manchester United, donde el domingo sólo tres titulares del partido de ida se enfrentaron al equipo de José Mourinho (2-1) en un encuentro sin trascendencia.

"Es un partido muy importante para nosotros, el futuro del Arsenal no es exactamente igual si nos clasificamos para la 'Champions' o no", recordó el técnico francés. Pero no lo tendrá fácil el equipo inglés en el Metropolitano, que el Atlético ha convertido en una fortaleza: lleva once partidos oficiales sin encajar en su estadio.

Los 'colchoneros' también apuestan por la Europa League para salvar la temporada, después de que el Barcelona se haya llevado Liga y Copa del Rey. "Tenemos 50% de posibilidades (de llegar a la final)", señalaba el técnico rojiblanco, Diego Simeone, que este miércoles recordó que "en las copas, últimamente, ningún resultado te da ningún tipo de tranquilidad".

"En la copa en esta etapa final, crece mucho la capacidad de adaptación, controlar las emociones, jugar en equipo y sobre todo ser respaldado por una estructura de conjunto", añadió el técnico rojiblanco, que se declaró "triste" por no poder sentarse el jueves en el banquillo.

El 'Cholo' fue expulsado en el partido de ida, al igual que el lateral derecho, el croata Sime Vrsaljko, cuya ausencia el jueves, aumenta los problemas en la banda derecha para Simeone, donde la lesión de Juanfran apuntan a que el ghanés Thomas Partey pueda ser el recambio en una plantilla muy corta.

El Atlético recuperará para este crucial encuentro a Diego Costa, lesionado en la ida, pero que ya jugó el domingo contra el Alavés en Liga (victoria 1-0). El hispano-brasileño se perfila como la pareja de ataque de Griezmann para intentar hacer daño al Arsenal, mientras con la vista puesta en Rusia-2018, compite por ser uno de los delanteros que formen la nómina del seleccionador español Julen Lopetegui.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak - Thomas, Giménez, Godín, Lucas - Saúl, Gabi, Koke, Vitolo - Griezmann, Diego Costa. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

Arsenal: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Xhaka, Ramsey, Wilshere - Özil, Mkhitaryan, Lacazette. Entrenador: Arsène Wenger (FRA)

Árbitro: Gialucca Rocchi