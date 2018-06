El calvario de los campeones en los mundiales

-Redacción Deportes

Cuando ya hemos visto a las 32 selecciones participantes en esta Copa del Mundo, resalta que todos los equipos que arrancaron con la etiqueta de predilectos para la prensa especializada la pasaron mal en sus presentaciones iniciales.

Uruguay fue el primero, y aunque quizás no es de los favoritos, sufrió en su debut ante Egipto y solo llegando al final lograron el gol de la victoria por intermedio de Jose María Giménez, en un partido donde ni Luis Suárez ni Edinson Cavani se hicieron sentir. La temible pareja de delanteros charrúas volvió a hacer gala de su falta de precisión y debió ser un defensa el que diera la victoria a la celeste.

Portugal y España empataron a tres goles, con un hat trick de Cristiano Ronaldo, mientras Diego Costa y Nacho marcaron por los hispanos en un buen partido de fútbol, matizado por la marfilada de David de Gea en el segundo gol portugués. La balanza de pronósticos se inclinaba para los españoles en un inicio, pero la crisis tras la destitución de Julen Lopetegui puso este augurio en dudas. El empate del viernes se antoja merecido.

El potente conjunto francés sí logró imponerse ante Australia (2-1), pero gracias a la tecnología. El sistema VAR (Video Assistant Reference) y de línea de gol (Goal Line Technology) fueron protagonistas en los goles galos. No obstante, los ganadores si fueron superiores a sus rivales en todos los eslabones del juego, con más remates a puerta, posesión del balón y menos faltas cometidas.

Argentina fue el otro predilecto de las encuestas destinado a pasar trabajo, pues luego de una ventaja tempranera gracias al tanto de Sergio Agüero no pudieron aguantar la diferencia y terminaron empatados a un gol con la escuadra de Islandia.

Las reseñas posteriores al juego no han sido nada buenas para el técnico Jorge Sampaoli y sus jugadores, no sin razón. La superioridad técnica albiceleste no bastó para vulnerar a los islandeses, que soportaron 27 remates a puerta (aunque solo siete entre los tres palos) y una abrumadora posesión del balón de 78%.

En el Grupo F, Alemania cayó (1-0) en su debut ante México, en lo que representa la primera victoria azteca ante una selección germana en torneos globales. Los mexicanos se vieron muy sólidos en defensa y su portero Guillermo Ochoa se erigió en salvador del conjunto al atajar nueve de los 15 disparos realizados a puerta por los actuales campeones del mundo.

Esta fue la tercera ocasión en la cual el campeón vigente no ganó el primer partido, pues Italia empató (1-1) con Paraguay en 2010 y España cayó goleada ante Holanda (5-1) en 2014. Para los alemanes fue su segunda derrota en partidos inaugurales. En 1982 cayeron ante Argelia (2-1). Detalle curioso: en esa ocasión llegaron a la final.

Brasil arrancó fuerte en su debut y marcó primero ante Suiza con un golazo de Phillipe Coutinho, pero en el segundo tiempo la primera ocasión de gol de los helvéticos encontró el fondo de las redes por intermedio de Steven Zuber, para el empate final (1-1).

El conjunto de Inglaterra fue la última de las favoritas en sufrir durante la primera ronda en un desafío más marcado por la ineficacia de sus jugadores ante el arco tunecino que por el mérito del rival. Sólo Harry Kane fue capaz de vulnerar la valla africana en dos jugadas nacidas de tiros de esquina, para mantener el invicto inglés ante naciones de ese continente en los mundiales, con cuatro victorias y tres empates.

Así, los grupos A, B, E y F tienen en Rusia, Irán, Serbia y Suecia líderes inesperados en este arranque, mientras que con los resultados de este martes en el Grupo H, Japón y Senegal lideran la llave contra todo pronóstico y Rusia se convirtió en el primer clasificado a la siguiente ronda.