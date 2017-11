El cómico error de un arquero: confundió el balón con el punto penal

Redacción deportes

Perder de vista el balón le puede hacer pasar una mala experiencia a cualquier jugador en un partido de fútbol. Nadie está exento de algún movimiento extraño que haga el esférico y terminar haciendo el ridículo frente a miles de aficionados. Este sábado, en la fecha 11 de la Bundesliga, el arquero del Mainz Robin Zentner vivió un momento traumático en el encuentro en el que su equipo igualó 1-1 frente al Borussia Mönchengladbach.

A los 30 minutos del primer tiempo, Zentner recibió un pase de un compañero. Como bien lo indican las reglas de juego, el arquero no podía tomar el balón con las manos, así que lo paró con el pie derecho, con la intención de despejar en el menor tiempo posible ante la presión del delantero Lars Stindl. El esférico continuó rodando hacia su arco mientras el guardameta levantaba la mirada para hacer unas indicaciones de posicionamiento. En el momento que quiso despejar, la pelota ya no estaba.



Al ubicar el balón, tenía encima al delantero del Mönchengladbach, quien no alcanzó a aprovechar la oportunidad para hacer pagar el despiste del arquero, quien le ganó la posición, sacó el esférico de zona de peligro y fue apoyado al final por el rechazo del defensor Stefan Bell. “El balón realizó un efecto extraño y siguió rodando mientras yo daba indicaciones, con el rabillo del ojo estaba pendiente de algo blanco, pero resulta que era el punto penal y el balón estaba en otra parte. Cuando fui a hacerle el pase a Jean Gbamin no pude hacer contacto y fue ahí que me di cuenta de que la pelota no estaba allí”, dijo tras el partido Zentner.

Mainz y Borussia Mönchengladbach terminaron empatando 1-1 en el Borussia Park. Los visitantes fueron los que marcaron primero. Abdou Diallo anotó al minuto 19, mientras que Vestegaard, de cabeza, igualó el encuentro al minuto 67. Con este resultado el Borussia cayó un puesto en la clasificación que lidera el Bayern Múnich. Por su parte, el Mainz se mantiene en el puesto 13. La undécima jornada en Alemania concluirá el domingo con la visita del Hoffenheim (10º) al colista Colonia, y la del Hertha Berlín (11º) al Wolfsburgo (14º).