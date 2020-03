"El Equipo de José" y un recuerdo para el cumpleaños 117 de Racing Club

Agustín Cejas, Luis Carrizo, Roberto Perfumo, Rubén Díaz, Oscar Martín, Alfio Basile, Nelson Chabay, James Donald Martinolli, Juan Carlos Rulli, Juan Carlos Cárdenas, Juan José Rodríguez y Humberto Maschio fueron los de la primera línea. Joao Cardoso, Chabay y Norberto Raffo también hicieron parte del andamiaje del famoso “Equipo de José”, ese que ganó una Copa Libertadores en 1967 contra Nacional de Uruguay en Santiago de Chile y una Copa Intercontinental ante el Celtic de Escocia, que luego de un 0-1 en Glasgow y un 2-1 en Avellaneda, terminó definiéndose en el estadio Centenario de Uruguay con un 1-0 a favor de los argentinos.

Juan José Pizzuti es el protagonista. La historia de ese año de ensueño nos remite a la trayectoria que tuvo como jugador. Su primer amor en el fútbol fue Banfield. Tenía 17 años cuando saltó de la tercera división del club a la primera. Marcó uno de los cuatro goles que el equipo le anotó a Rosario Central en 1944. Duró seis años allí. Emilio Baldonedo, su técnico, también fue su maestro. Ese es un primer andamio que ayudó a construir la idea de un fútbol rápido y siempre a la ofensiva.

En 1951 llegó a River, a un equipo que se hizo grande por la famosa Máquina de la década de 1940. Solo jugó una temporada en el equipo millonario y pasó a Racing.

“En Racing estuve nueve años como jugador con un pequeño paréntesis intermedio y más de cuatro como técnico. Recogí las satisfacciones más grandes de mi vida, pero también soporté muchos sinsabores. Cuando llegué de River continué con el paso cambiado. No podía recuperar mi funcionamiento de Banfield. No lograba adaptarme al cambio. Además, Racing acababa de finalizar su ciclo más importante del profesionalismo y es sabido que luego de los grandes triunfos es cuando se hace más difícil mantener el nivel. Comencé jugando en reserva y hasta 1953 no pude consolidarme en primera”, escribió Juan José Pizzuti para El Gráfico.

Un paso transitorio por Boca Juniors en 1955 fue el único parche en la historia de Pizzuti con Racing. Su regreso a La Academia se dio en el momento que consideró años después como el de la madurez deportiva. Alcanzó un nivel superlativo que se potenciaba con la inteligencia de Orestes Corbatta y Pedro Waldemar Manfedrini. Como jugador en Racing logró salir campeón en 1958 y 1961. El ciclo terminó meses después. Pizzuti entrenó con Banfield hasta 1964, y aunque palpitó la posibilidad de volver al equipo que lo vio nacer, la situación no lo permitió.

Chacarita fue el primer club que dirigió. Recibió la propuesta en ese mismo año y, justamente, debutó en el banquillo con una victoria 2-0 contra Banfield. Sabía que su primer reto era de grandes dimensiones, pues no solo era su primera experiencia, sino que debía enfrentar el torneo local con un equipo de pocos recursos económicos, que debía confiar de un plantel que más que jugadores fueran obreros y dejaran todas sus fuerzas en la cancha para no perder con nóminas de grandes figuras.

Solo duró un año. Racing volvió a llamarlo y de nuevo fue el regreso el que sirvió para hacer historia. 1965 fue el año en que se construyó la leyenda del “Equipo de José”. El campeonato de aquel entonces no fue el mejor, así que Juan José Pizzuti optó por trabajar en la parte psicológica, en hablar, como él mismo lo dijo, de lo imprescindible. Fueron 38 fechas invictas las que significaron un nuevo título para Racing. River, equipo que terminaría segundo en ese campeonato, fue el encargado de cortar la racha en el Monumental.

En el camino de la Libertadores de 1967 Racing sacó a Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Bolívar, 31 de octubre y Universitario. La final la jugaría contra Nacional de Uruguay. João Cardoso y Humberto Raffo fueron los artífices de los dos goles que le dieron el título por 2-1 en el partido definitivo del campeonato continental. “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José”, era el coro, el himno de la hinchada de Racing en ese tiempo.

Lo épico culminó con el primer título de la Copa Intercontinental en la historia del fútbol argentino. Luego de dos partidos contra el Glasgow de Escocia en ese país y en Argentina, ambos equipos disputaron el partido final en el estadio Centenario de Uruguay, el mismo lugar donde meses atrás estuvo el “Equipo de José” disputando la final de la Libertadores. Un zurdazo al ángulo del “Chango” Cárdenas le dio ese legendario triunfo a La Academia, otorgándoles la gloria y el pedazo de eternidad que obtienen todos aquellos que levantan un trofeo a punta de coraje y de convicción, entendiendo que la existencia trasciende cuando se piensa en la historia, no solo en el pasado, no solo en el presente que se vive, sino en el futuro en el que solo podremos ser mencionados si nos atrevemos a hacer una obra.

“Nunca les pedí a Basile o al Panadero Díaz, en aquel equipo, que sólo se fueran al ataque si veían la posibilidad. Por el contrario, los incitaba a hacerlo. Pero ellos sabían que, si iban, tenían que volver de inmediato o terminar la jugada para no darle espacios al contraataque del rival. Cuando aquel Racing recuperaba la pelota, nos íbamos al ataque con la mayor cantidad de jugadores posible. Lo podíamos hacer porque los del fondo apretaban y achicaban los espacios. Cuando la pelota se perdía, hacíamos un bloque defensivo, siempre muy atento a los relevos. Todo esto sirvió para aquel Racing y estoy seguro que aún sirve hoy. También estoy convencido que todos los días se aprende algo nuevo, pero no muy nuevo", afirmó Juan José Pizzuti.