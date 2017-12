El mensaje de Lewandowski a James al enterarse de que serán rivales en Rusia 2018

El próximo 24 de junio, a la 1:00 p.m. (hora Colombia) el combinado dirigido por José Pékerman enfrentará a Polonia por la segunda fecha del Grupo H en Kazán. Un encuentro en el que algunos compañeros de clubes serán rivales vistiendo la camiseta de su selección. El caso más renombrado es el de los atacantes del Bayern Munich, Robert Lewandowski y James Rodríguez. De hecho, el polaco le mandó un amigable mensaje en su cuenta de Twitter.

"Hola mi hermano James. Recuerdo bastante tus goles en el pasado Mundial. Espero que esta vez recuerdes los míos en Rusia 2018", colgó el polaco.

Hola mi Hermano @jamesdrodriguez, I remember your great goals during the last World Cup. I hope you will remember mine from Russia #WC2018 #Russia2018 #PLCOL

— Robert Lewandowski (@lewy_official) December 1, 2017