El mensaje de Messi a Argentina antes del Mundial de Rusia

Redacción deportes

"Creo que hicimos todo bien en Brasil, pero por detalles no se nos dio. A la gente no le alcanzan tres finales, Vamos con muchas ilusiones", afirmó La Pulga.

En diálogo con el programa La Cornisa, Lionel Messi se mostró optimista de cara a lo que viene. Este Mundial, ya con 30 años, es una nueva oportunidad para levantar la copa, tras tres citas orbitales en los que la gloria le ha sido esquiva. Este es el mensaje de Leo al pueblo argentino.

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros, mi deseo es el deseo de todos ustedes, de que podamos vivir algo similar a lo del 2014, que fue una experiencia inolvidable. No solamente para nosotros sino para el país. Ojalá el resultado sea parecido pero esta vez levantando la Copa, que es el sueño de todos. No es fácil. Ganar un Mundial no pasa siempre", afirmó.

También es consciente que la suerte juega un papel primordial. "Podés llegar a hacer todo bien y aún así no conseguirlo, como nos pasó en Brasil 2014. Creo que hicimos todo bien, pero por detalles no se nos dio. Vamos con muchas ilusiones, muchas ganas de llevarnos la copa. Dios quiera que nos ayude y así sea", agregó.

Faltan 86 días para Rusia 2018 y Leo sabe que este será el último Mundial para muchos de sus compañeros, incluso hasta para él estando en el más alto nivel. "Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Parece que llegar a tres finales no sirve de nada. Obviamente, dependemos de los resultados lamentablemente. Y por eso el pensamiento de todo este grupo que llegó a tres finales, que lamentablemente no pudimos ganar", sentenció.

Argentina se encuentra concentrada en Manchester (Inglaterra) y enfrentará el próximo viernes a Italia en el Etihad Stadium del Manchester City. Luego, el martes 27 de marzo, se medirá ante España en Madrid.