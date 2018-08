El Mónaco de Falcao García buscará su primer título de la temporada

Redacción deportes

El colombiano no entró en la lista de 22 convocados para el partido contra el PSG, pero viajará el viernes a China para el duelo.

Son los dos equipos que han dominado el fútbol francés en los últimos años. Uno y un poder adquisitivo insaciable, el otro y los procesos como fórmula del éxito. PSG y su nómina costosa repleta de estrellas del fútbol mundial y el Mónaco y su equipo balanceado con un referente en el frente de ataque: Radamel Falcao García. Ambos clubes se medirán este sábado en China por la final de la Superliga del fútbol de ese país, el primer título que se entregará este semestre.

Por el lado del cuadro monegasco, que ya viajó a territorio asiático, el delantero colombiano no fue incluído en la lista de 22 jugadores para disputar este encuentro. Sin embargo, minutos después el mismo club informó que el jugador de 32 años viajará el viernes para acompañar a la delegación y, por qué no, jugar. Entretanto, el actual campeón de la Ligue 1 tendrá a Gianluigi Buffon, el eterno futbolista de la selección italiana, quien desde ya quiere empezar a ganar en su nueva casa. Recordemos que el arquero campeón del mundo en Alemania 2006 dejó Juventus esta temporada para buscar nuevos retos.

Le puede interesar: Falcao, el plan B si Morata no llega al Milán

Y no solo será el estreno del portero de 40 años. También será el debut en una competencia oficial para Thomas Tuchel, el alemán que tomó las riendas del PSG tras la salida de Unai Emery a mitad del semestre. El estratega teutón tendrá en sus filas a Neymar, tras las vacaciones del brasileño, pero todavía no es seguro que pueda contar con él durante los 90 minutos. Recordemos que el atacante no se pone la camiseta de su equipo desde el 25 de febrero cuando se lesionó y se dedicó a su recuperación para la Copa del Mundo de Rusia.

Lea aqui: "No quería ver una pelota después del Mundial": Neymar

Marquinhos y Thiago Silva llegarán también junto a su compatriota y puede que tampoco sean usados en el duelo. En cuanto a Kylian Mbappé, reciente campeón con Francia en el Mundial, cuenta con unos días más libres y se unirá a su club luego de la Supercopa. Recordemos que ambos clubes jugaron la edición del año pasado con triunfo para PSG (ha ganado las últimas cinco veces) por 2-1. En esa oportunidad el partido fue en Marruecos, una prueba de que el balompié francés no tiene fronteras.