El orden como principio innegociable en Equidad

Alexis García, director técnico del cuadro asegurador, reconoce que el orden y la libertad son valores primordiales para que se den buenos resultados en el equipo. Hoy juegan como locales ante Aragua por la Copa Sudamericana (7:30 p.m., por Directv Sports).

Antes del debut de Equidad en la Copa Suramericana hace unas semanas, Alexis García dijo: “Cuando me hablan de fútbol defensivo y ofensivo, y que habitualmente clasifica, pienso que hacen un análisis simplista. En el fútbol siempre se propone. Equidad siempre busca ganar y planea sus partidos para clasificar. Podemos jugar más arriba porque tenemos jugadores de corte ofensivo. Nuestros volantes de primera línea tienen más vocación al ataque que a la defensa”. Y esa es la historia constante cuando se habla del cuadro asegurador, muchos sugieren que es un equipo complicado por enredar y no por proponer, y eso siempre ha inquietado a su director técnico, pues si hay valores que él destaca para el fútbol y la vida son el orden y la disciplina para preparar los retos que plantea el destino.

Mucho se habló de las faltas y del juego compacto que tuvo Equidad el pasado domingo, cuando derrotó 1-0 a Nacional por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay. Cuando el cuadro capitalino tiene el resultado a su favor evita replegarse y cierra los espacios para que el rival no encuentre la manera de vulnerar la defensa. Y es un juego que incomoda y que desde el ojo del espectador puede resultar reprochable, pues la sed del aficionado es ver siempre jugadas de gol y partidos con un ritmo frenético.

Pero Equidad es un equipo que propone, que tiene cómo demostrar buen volumen de ataque. De hecho, en Diego Herazo, uno de los artilleros del torneo local, con nueve anotaciones, el conjunto asegurador tiene la llave del gol y la muestra de que sus buenos resultados no son solamente producto de una buena táctica defensiva, sino de la virtud de su puntero y de los buenos pasadores como Daniel Mantilla, uno de los que lidera la tabla de asistencias, con cuatro pases de gol, Kevin Salazar o incluso Stalin Motta, referente del cuadro capitalino.

“Equidad es un equipo con seriedad, con responsabilidad. Es el club del sector cooperativo. Y esto no es demagogia política, es el equipo que representa a mucha gente que quiere juntarse para poder salir adelante cuando no hay otra posibilidad. Y Equidad no es bien visto porque es el único que no tiene afición, no hace parte del negocio si así lo queremos llamar. A mucha gente no le conviene que lleguemos lejos (...) El fútbol es para todo el que tenga la capacidad y la berraquera de pararse frente a los que llaman grandes y enfrentarlos como lo que son, o si no los superados no tendrían espacio en este mundo, de una sociedad de mediocres a veces, de gente que piensa que no hay posibilidades y que no se puede soñar. En Equidad hay libertad para soñar y orden para trabajar los juegos y las aspiraciones”, dijo Alexis García en Win Sports.

Y con ese orden espera llegar lejos en el torneo local y dar de qué hablar en la Copa Sudamericana. Hoy, en su debut como local en la fase de grupos del campeonato internacional (jugará en Pereira lo las medidas de la Alcaldía de Bogotá de no prestar los estadios para evitar aglomeraciones que agudicen el tercer pico de la pandemia), el conjunto asegurador espera lograr su primera victoria —pues cayó en la primera fecha 2-1 contra Gremio, en Brasil— y así alivianar la presión que recae cuando hay que rendir en los dos torneos.

Equidad es uno de los seis conjuntos que sigue en pie en el torneo local y que tiene, a su vez, competencia paralela a escala internacional. De ese grupo, los aseguradores son los que presentan una nómina más corta. Para Copa Suramericana tiene 26 jugadores, ocho de ellos juveniles. Y, además, la nómina capitalina es la octava más cara de la liga local, con un precio de 13,3 millones de euros.

Aragua es el tercer equipo venezolano que Equidad enfrentará en el historial por Copa Suramericana. El primero fue Mineros de Guayana, escuadra con la que cayeron derrotados en dos ocasiones en 2012; el otro y más reciente fue Trujillanos, en 2013. En aquel entonces los colombianos ganaron uno y empataron otro.

Equidad, que oficiará como local en el estadio Hernán Ramírez Villegas tiene la obligación de ganar para no alejarse de los otros rivales del grupo H de la Copa Sudamericana. Gremio, que derrotó a los colombianos en la primera fecha, y Lanús, que venció a Aragua, se enfrentarán en el otro partido del grupo y el ganador de este compromiso podría empezar a complicar las aspiraciones de los dirigidos por Alexis García si estos no suman sus primeros tres puntos.

Tras este partido, que se jugará desde las 7:30 p.m., Equidad se centrará en su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay, pues el domingo se jugará la vuelta de los cuartos de final contra Atlético Nacional, en Medellín (3:30 p.m., por Win Sports).