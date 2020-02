El otro partido del Manchester City en Europa

El equipo inglés ya no tiene opciones de pelear la Premier League por lo que busca seguir en carrera en la Champions.

David Pannick es un reconocido abogado en el Reino Unido, famoso por bloquear en un par de ocasiones el Betrix, por ser asesor legal de la ex Primer Ministra Theresa May y miembro de la Cámara de los Lores. En otras palabras: una de las personas que más sabe de derecho público en Inglaterra y en el resto de Europa. Este hombre de 63 años será el encargado de llevar el caso de Manchester City contra la UEFA luego de que el ente rector sancionara al equipo por quebrantar el fair play financiero (dos años sin competiciones europeas).

La determinación de la familia real de Abu Dabi (dueños del club) es tal que le pagarán, según medios ingleses, alrededor de 20 mil libras al mes para que revoque la decisión (cerca de 97 millones de pesos). De hecho, este miércoles, previo al partido con Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el City apeló formalmente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo que considera una medida vengativa y que lo único que pretende es mantener la hegemonía de los mismos en el continente.

En Inglaterra se habla del poder del jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, de lo molesto que está con la UEFA y de las medidas que está dispuesto a tomar con tal de que su equipo gane este partido en el escritorio. Incluso, como dijo el diario Mirror, el propietario empezó toda una ofensiva investigativa para comprobar que no solo el City ha infringido la norma de gastar más de lo que recibe, que hay otros equipos en el mundo que lo hacen y que no salen a la luz pública por la cortina de humo que se crea por favores y pleitesías con la UEFA.

Según Ezequiel Fernández Moores, al interior del City se piensa que las élites de siempre del fútbol mundial no toleran la llegada de nuevos ricos y tratan de frenarlos como sea. Pero el escritor argentino hace una revelación más profunda, quizá especulativa, pero que también tendría un sustento.

La idea de todo esto, más allá de lo que se ve sobre la mesa, es buscar la salida del entrenador Pep Guardiola (fue llevado para ganar la Champions) y que empiece a mirar otras opciones, como por ejemplo Juventus, institución que desde siempre se ha sentido atraída por la manera de trabajar del español.

Andrea Agnelli, presidente del campeón italiano, sueña con eso y por ende ya se hace referencia a una campaña oscura con Alexander Ceferin, presidente de la UEFA (padrino de unos de sus hijos) para que el mandatario pueda negociar con Pep, que recientemente anunció que así el City se quede dos años sin torneos internacionales seguirá en su cargo.

Guardiola, entrenador del City/ Foto: AFP

Por ahora, David Pannick tendrá la misión de comprobar que toda la información revelada sobre transacciones y demás del equipo de Manchester se obtuvo de manera ilegal (robados) al irrumpir en correos personales y que, además, se hizo una interpretación errónea de este contenido por lo que no es una prueba suficiente para que el ente rector del fútbol en Europa tome este tipo de decisiones. “Los multimillonarios dueños de equipos que se han hecho poderosos no soportan que les digan cómo gastar su dinero”, dijo el New York Times con respecto a esta situación.

Este miércoles Manchester City visita a Real Madrid en el Santiago Bernabéu buscando la primera victoria en su historia frente a la casa blanca (suma dos empates y la misma cantidad de derrotas). Guardiola y sus dirigidos tratarán de sacar un buen resultado para, por primer vez en su historia, vencer a un rival español en una llave de ida y vuelta (ha perdido las tres anteriores).

Y mientras Sergio Agüero, Raheem Sterling y compañía harán su trabajo en la cancha, detrás ya hay un equipo enorme de investigadores y juristas, comandados por Pannick, que desde hace unos días buscan anotar el primer gol en los estrados y así calmar la furia de una familia a la que no le importa gastar toneladas de dinero con tal de imponerse en una guerra que va más allá de lo personal.