"El partido contra el Madrid será especial, pero trato de dejar de lado los sentimientos": James

EFE

El colombiano James Rodríguez, jugador del Bayern de Múnich y exmadridista, tiene claro que "no va a ser fácil" la victoria en semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, pero considera que su equipo "no necesita esconderse" y aconseja a sus compañeros mantener la calma.



"De lo que se trata es de que ahora mantengamos la calma, creamos en nosotros mismos y superemos dos partidos fuertes", señala el colombiano en una entrevista con el diario muniqués "tz".



James elogia a Cristiano Ronaldo, "una máquina de hacer goles" que "siempre está allí donde se le necesita"



"Esperemos que tengamos un bien día para dar nuestro mejor rendimiento como equipo y que así él no tenga su mejor día. Hay que tener cuidado con él, pero también con los otros jugadores. El Real Madrid no es sólo Ronaldo, tiene también jugadores fuertes en las otras posiciones. Lo que está claro es que no va a ser fácil", afirma.



A su juicio, los tres equipos que están en semifinales son contrincantes difíciles que exigen jugar el límite, pero el Bayern tiene buenas posibilidades de pasar.



"No deberíamos ver los dos partidos contra el Madrid como una revancha por el año pasado, sino simplemente como dos partidos más en el camino hacia la final", apunta.



El jugador reconoce que los enfrentamientos entre Bayern y Real Madrid son casi siempre únicos, pero cree que los jugadores deben concentrarse en lo importante: "Para poder plantar cara a un equipo como el Real Madrid, debemos estar en la mejor forma posible tanto en el juego como físicamente".



Según apunta, en la Liga de Campeones los madrileños usan "otro chip": "saben lo que se necesita para luchar año tras año por este campeonato" y "han hecho historia".



"Pero el Bayern no necesita esconderse. La historia ha demostrado que el Bayern sabe cómo afrontar los partidos contra el Real Madrid", avisa.



Preguntado sobre el penalti a favor del Real Madrid pitado en el tiempo añadido del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Juventus, James dice que sólo vio los goles.



"Así es el Real Madrid. Quieren ganar cada partido y lo intentan hasta el último segundo", afirma el colombiano.



"Lo intentó hasta el final y sus esfuerzos se vieron recompensados con el penalti. Si lo intentas hasta el final, eres recompensado", insiste.



Después de tres años con el Real Madrid, los partidos que se avecinan serán "algo especial", ya que fue feliz allí y tiene buenos amigos y recuerdos de su tiempo en la ciudad.



"Es algo bonito, pero ante el partido intento dejar de lado los sentimientos. Sólo pienso en mi equipo y en la preparación", asegura.