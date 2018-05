El tridente del Liverpool sigue haciendo historia

Ya no es solo mostrar su gran poderío ofensivo, ahora también es inmortalizarlo en el mundo de las estadísticas. El Liverpool sigue haciendo historia en la Champions League más allá de la gran campaña que está realizando en esta temporada. Ahora, gracias a Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, el club inglés llegó que ningún otro equipo ha podido alcanzar en 62 años. Gracias a este tridente, que suma 29 tantos en la competición europea, los Reds son el único conjunto que tiene a tres jugadores con nueve o más tantos en una misma edición del torneo.

Luego de anotarle a la Roma en el estadio Olímpico, Mané llegó a nueve tantos, uno menos que el brasileño y el egipcio, los únicos perseguidores en la tabla de goleadores de Cristiano Ronaldo (15). De hecho, por detrás del portugués del Real Madrid están los tres futbolista del Liverpool, algo que ratifica la gran labor de Jürgen Klopp, quien ha sabido explotar las cualidades de cada uno sin necesidad de opacarlos cuando comparten en la cancha.

Pero no todo termina ahí. Los ingleses pasaron en siete de las nueve veces anteriores que estuvieron en semifinales, es decir, una efectividad del 77,7% cuando están entre los cuatro mejores del continente. Además, para sumarle otro detalle importante, Liverpool es el único club invicto que llegó a esta instancia con siete victorias (luego de este miércoles podrían ser ocho) y cuatro igualdades.

La batalla por ser un campeón invicto está cada vez más cerca de su final. Bueno, la guerra, porque todavía quedan un par de batallas para que el equipo que nunca camina solo lo haga junto a sus miles de aficionados el próximo 26 de mayo en Kiev.

