El United y el City no se sacaron ventajas en un partido aburrido que tuvo pocas emociones.

No hubo goles, tampoco el buen fútbol que los dos equipos han mostrado en otras ocasiones, ni la intensidad de la Premier League, mucho menos la efectividad. Y aunque se esperó por ese tanto que en Inglaterra aparece en el epílogo, nada cambió el panorama.

El clásico de Manchester quedó en ceros, un partido que más bien generó un letargo del cual fue complicado salir, pues los toques y los ataques no surtieron efecto y el United y el City sentenciaron una igualdad en Old Trafford.

Por un lado, los Diablos Rojos no pudieron tener el control del mediocampo, del otro el City se conformó con llevar la pelota, pero no causar daño. Y si bien ambos equipos se cuidaron de no perder, también se les olvidó que la mejor manera de no hacerlo es atacando y, claro, ganando.

La posesión de la pelota estuvo repartida y faltó un pase entre líneas o que alguna de las estrellas en cancha hiciera un cambio de ritmo, un remate potente, algo que rompiera con la monotonía que se presentó a lo largo de los 90 minutos.

En el local no estuvieron Anthony Martial ni Edison Cavani, y por el visitante hizo falta Sergio Agüero, hombres que quizá le hubieran dado otra cara al duelo. Pero como hablar de supuestos no ataja la realidad, lo cierto es que este 0-0 no ayuda a las dos partes que de a poco ven cómo otros se alejan en la punta de la liga inglesa.

El City completó dos partidos sin marcar en la Premier, algo que no le pasaba desde 2017, y el United sumó su tercera salida en casa sin festejar un tanto en lo que va de esta temporada.