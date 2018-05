"El VAR tiene que llegar pronto a la Liga de Campeones": "Monchi"

AFP

El director deportivo de la Roma, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi criticó la actuación arbitral luego de que su equipo quedara eliminado en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Liverpool y reclamó algo inminente que pronto será realidad: "El VAR tiene que llegar pronto a este torneo".

"No es normal. No comprendo que no haya este sistema en las competición más importante que hay", añadió el dirigente sobre el video arbitraje, ya utilizado en algunas torneos internacionales de la FIFA y que todavía la UEFA no se arriesga a implementar.

Le puede interesar: Liverpool clasificó a la final de la Liga de Campeones

"Es la hora de que el fútbol italiano levante la voz. La Juventus también fue eliminada (por el Real Madrid en cuartos de final) por errores increíbles. También los hubo ayer en el Real-Bayern", lamentó el máximo dirigente del club italiano.

Lea aquí: Este año no habrá campeón invicto de la Liga de Campeones

El español felicitó al Liverpool por su paso a la final, pero dejó claro que, para él, hubo errores imperdonables. "Dos penales muy claros no se pitaron y, por su puesto, eso cambia todo. Además, hay que sumarle que en el partido de ida marcaron un gol en fuera de juego", enfatizó.

Recordemos que el club inglés la final de la Liga de Campeones el próximo 26 de mayo en Kiev, contra el Madrid, pese a perder 4-2 ante la Roma este miércoles en la capital italiana (el triunfo 5-2 en casa le dio el tiquete).

No se pierda las mejores imágenes del partido entre Roma y Liverpool