El técnico de la selección de Colombia se refirió al equilibrio del equipo y al mérito de todos por llevar cinco juegos sin recibir un gol en contra en la previa del partido que jugará el combinado nacional el día de mañana desde las 7:30 p.m. por el Gol Caracol.

Carlos Queiroz se muestra siempre cauto y al margen de las preguntas. En esta oportunidad sabe que enfrenta a una Chile que se ha convertido en un referente del fútbol mundial en los últimos años, y que además cuenta con Reinaldo Rueda, entrenador colombiano que conoce perfectamente la identidad de nuestro fútbol y que tendrá herramientas para contrarrestar las virtudes de la tricolor en el partido que cierra la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022.

El portugués demostró la confianza en sus jugadores en la rueda de prensa previa al partido que se jugará en Santiago de Chile el día de mañana, y que será transmitido desde las 7:30 p.m. por el Gol Caracol. “El equipo ha mostrado una identidad de juego cada vez más fuerte. Confío en todos. La selección es un equipo conformado por los mejores jugadores. Yo no quiero un equipo de personalidades. Aquí lo que prima es el conjunto y ellos tienen esa mentalidad.".

El historial entre Colombia y Chile es bastante parejo en eliminatorias. Aunque el combinado nacional no gana hace ocho años en condición de visitante, las estadísticas dicen que la tricolor ganó cinco partidos, empató otros cinco y Chile festejó en cuatro. Los colombianos anotaron 23 goles y recibieron 27.

“Tenemos que jugar bien al fútbol. Lo más importante es eso. No vamos a tener el balón los 90 minutos. Hay que saber cómo defender, cómo atacar. Hay que tener la mentalidad en el ataque y en el orden dentro del campo de juego. Me encantaría poder tener más oportunidades sin recibir goles. Es una virtud que quiero mantener. Es un mérito de todos. Llevamos cinco partidos sin un gol en contra. No podemos dejar que llegue alguien y nos robe una virtud que poseemos. Queremos hacer más goles porque queremos estar más tranquilos también. El fútbol para mí es una cosa sencilla. No me gusta la intelectualidad en el fútbol. No me gusta complicar el deporte. Quiero que los jugadores disfruten cada vez que salen a la cancha”, afirmó Queiroz.

Aunque la localía no es un factor determinante en estas condiciones atípicas, los chilenos saben que jugarán en su cancha y con la obligación de sumar puntos después de una polémica derrota contra Uruguay. Al respecto, el portugués dijo que: “Este Chile que ha jugado contra Uruguay no sabemos si jugará igual contra nosotros mañana. No podemos controlar eso. No quiero perder el tiempo intentando controlar cosas que no sé. Lo que sí sé es lo que Colombia hará contra ellos. Vamos a intentar superar a un equipo que es muy difícil, a un entrenador que conoce muy bien el fútbol colombiano. Si inspiración, la disciplina y la actitud están del lado de nosotros tendremos más probabilidades de ganar” concluyó el técnico de la selección de Colombia.