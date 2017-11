En el entretiempo, Berizzo les reveló a sus jugadores del Sevilla que padece cáncer

El entrenador del Sevilla, el argentino Eduardo Berizzo, padece un cáncer de próstata que se le ha detectado recientemente y será el técnico el que deberá decidir sobre su tratamiento, informó este miércoles el club en un comunicado. El conjunto andaluz informó que se le ha detectado "un adenocarcinoma de próstata" y que "los exámenes futuros permitirán decidir cuáles son los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento".

Los jugadores se enteraron de la noticia en el entretiempo del duelo frente al Liverpool cuando caían 3-0. El estratega les reveló su enfermedad en el vestuario y el envión anímico fue notorio: empataron el encuentro 3-3 en la segunda parte.

"El Sevilla FC quiere mostrar su máximo apoyo a su entrenador en estos momentos y le desea una pronta recuperación", concluye el comunicado del club hispalense.

La noticia sobre la enfermedad de Berizzo, de 48 años y que llegó esta temporada al Sevilla tras su paso por el Celta, empezó a conocerse en la noche del martes después de que su equipo empatara (3-3) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Liverpool inglés, en el partido de la quinta jornada en el grupo E de la Liga de Campeones.

El mundo del deporte y del fútbol en especial se ha volcado con mensajes de apoyo, a través de las redes sociales, dirigidos al entrenador del Sevilla, Eduardo "Toto" Berizzo.

"Fuerza Mister, estás en el mejor lugar del mundo para no rendirte, porque ahí, nunca se rinden. Ganas seguro. Abrazo de corazón blanquirojo", escribía Monchi, el exdirector deportivo del club de Nervión en su cuenta de twitter.

Desde primera hora de este miércoles, las etiquetas #AguanteToto y #FuerzaBerizzo se han situado entre las de máxima tendencia en España, como forma de apoyo del mundo del fútbol y el deporte y, especialmente, de los seguidores del Celta y el Sevilla.

We send all of our support and strength to @SevillaFC_ENG coach, Eduardo Berizzo, and the entire Sevilla family. We're thinking of you, Toto! #AguanteToto

. @valenciacf_en would like to send all our support to @SevillaFC_ENG coach Eduardo Berizzo. #AguanteToto #FuerzaBerizzo https://t.co/eZYh2iIS6p

LaLiga offer all their support to @SevillaFC_ENG coach Eduardo Berizzo, and wish him a speedy recovery. #AguanteToto https://t.co/9CwqDi6NvP

We'd like to wish our former player Eduardo Berizzo a full and speedy recovery after this difficult news.

Get well soon, "Toto" pic.twitter.com/Hjw6eJElxZ

