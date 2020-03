En el nuevo libro de Zidane, se habló de los problemas de James Rodríguez

Redacción deportes

El periodista Frederic Hermel, apoyado en los testimonios de Zinedine Zidane, publicará un libro en el que habla del método del francés, que le permitió ganar tres Champions League al hilo. Y en un aparte revelado por la revista Vanity Fair tocan el tema de la suplencia de James Rodríguez.

El periodista, en palabras suyas, aseguró que al colombiano le falta motivación y disciplina para prepararse, una condición indispensable para Zidane, quien no tiene en cuenta nombres ni apellidos.

"La actitud de Zidane le permite conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos detractores del método Zidane, y dos víctimas de su apreciable intransigencia. Zidane no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos", dice

El cucuteño vive la temporada más difícil de su carrera: registra siete partidos repartidos en apenas 341 minutos en la liga española. Y solo ha jugado un partido en la Champions League. No es tenido en cuenta.