Enfado de los aficionados del Liverpool y del Real Madrid por los precios en Kiev

AFP

Modestas habitaciones de hotel propuestas a 3.500 euros la noche, reservas anuladas... El enfado asciende entre los aficionados del Liverpool y del Real Madrid, que temen no poder acudir a Kiev para la final de la Liga de Campeones.

La capital ucraniana se ha convertido desde hace días en el enemigo común de los aficionados de los dos clubes, desde que los precios habituales de sus hoteles para el gran partido del fútbol europeo, el 26 de mayo, hayan alcanzado cien veces las tarifas normales.

A tal punto que el club de seguidores del Liverpool emitió en Facebook una guía de supervivencia para ese día, con una noche sugerida por ejemplo en la ciudad polaca de Wroclaw, a unas doce horas de ruta de Kiev. "La mejor opción para los aficionados que viajen será tomar vuelos que lleguen y partan el mismo día" de la capital ucraniana, confirmó la UEFA en un comunicado. Traducción: no dormir en Kiev.

Y es que los precios, incluso en las más modestas pensiones, alcanzan sumas surrealistas. Como el hotel 'Harmony on Andriyivskiy Descent' que propone una habitación equipada de una cama doble y una pequeña tele, que reposa en una ventana, por 3.534 euros el 26 de mayo, en lugar de los 26 euros habituales. Consolación: por dos euros suplementarios, el desayuno será incluido.

La ducha fría ha llegado también a los más previsores, que habían reservado con mucha antelación. Muchas reservas han sido anuladas sin explicación, provocando la ira de los aficionados, que se encuentran sin solución a dos semanas de la final.

"Reservado mi hotel para Kiev con meses de antelación", se quejó de este modo un fan del Liverpool en Twitter. "Ahora @bookingcom decidió que iba a anular sin gastos para mí, para que la pueda volver a reservar a 15.000".

Los precios son fijados por los propios hoteles, responde un portavoz del sitio de reserva en línea, afirmando de todas maneras estar dispuesto a defender los intereses de sus clientes cuyas moches hayan sido anuladas. Y es que ese caso no es aislado. El diario deportivo español Marca también se hizo eco experiencias similares entre los aficionados del Real Madrid. Uno de ellos recibió, como justificación, este mensaje: "No tendremos electricidad ni agua corriente para las fechas indicadas".

Otro establecimiento invocó un "virus" informático responsable de haber puesto en línea habitaciones baratas. Alertadas, las autoridades de Kiev transmitieron el dosier a la comisión antimonopolio, que aseguró el martes que ha comenzado a "vigilar los precios en el mercado de hoteles". Desde entones, esta comisión ha permanecido silenciosa.

La situación generó de todas maneras una ola de solidaridad entre los ucranianos, quienes, en una página de Facebook, proponen alojar gratuitamente a los enamorados del fútbol que viajen a ver el partido.

Victor Kylymar, el creador de esa página, que contaba el sábado con unos 5.000 miembros, explicaba al diario Liverpool Echo que él no es un aficionado al fútbol, pero que sentía "la obligación" de ayudar a personas en dificultades. "Es un evento común a toda Europa", explicó. "Y servirse de él para aprovecharse no es la mejor idea", añadió. No serán los aficionados del Liverpool y del Real Madrid los que dirán lo contrario.