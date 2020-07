El jugador colombiano de Juventus habló con RCN Radio sobre el momento que atraviesa, también de sus labores sociales y de lo que ha sido el proceso de adaptación para un hombre que cambia de posición en la cancha y que, a pesar de eso, sigue rindiendo de igual manera.

Cuando comenzó esta temporada en la Serie A, que sería tan atípica no sólo en Italia sino en todo el mundo, Juan Guillermo Cuadrado no era titular en Juventus. Y quizá recordó su arribo a Europa y los instantes en los que pelear por un puesto era más que complicado. “Los primeros seis meses fueron de la tribuna al banco, del banco a la tribuna. Y no fue fácil adaptarme cuando llegué a Udinese, pero ya vendrían cosas mejores”, dijo el colombiano en entrevista con RCN Radio.

Sin embargo, en este curso la oportunidad le llegó al antioqueño el día que Maurizio Sarri, entrenador del cuadro de Turín, se quedó sin laterales por lesión y no tuvo más opciones que mandarlo al terreno de juego. Y desde ese instante Cuadrado se apropió de una posición en la que tuvo que cambiar muchas cosas, bueno, más que cambiar adaptarse para rendir en un club de primer nivel.

Le puede interesar: “No hay mejor cosa que invertir en las personas”

“La gente hablaba de un montón de nombres y de que no iba a tener espacio en el equipo. Pero me lo he ido ganando, con trabajo y dedicación, y con la confianza que me han dado los demás”, dijo el nacido en Necoclí y quien se puso la camiseta de Juventus e 2015 tras dos años poco fructíferos en Chelsea.

En cuanto a la versatilidad que ha mostrado, al punto de ser interior interno por derecha en la selección de Colombia, Cuadrado cree que está preparado para apoyar en la zona que lo necesiten, sea a un costado de la cancha o por el medio, donde tener mucho la pelota es peligroso. “Tal vez el profe Carlos Queiroz me pone allí porque tengo más llegada de gol, porque desde atrás hay un mejor panorama, doy equilibrio y porque me gusta hablar”.

Lea aquí: Cuadrado, el mejor lateral de la Serie A

Ya son 2366 minutos con la camiseta de la Vecchia Signora, otro título del Calcio y grandes experiencias, también amistades como la que tiene con Cristiano Ronaldo. “Es una excelente persona y ha llenado al equipo con su espíritu competitivo. Es muy constante y eso es algo de admirar. Se impregna”.

Fuera de la competencia, Juan Guillermo está dedicado a su fundación y a otro proyecto que tenía un poco más en secreto: escribir un libro. “Estoy tratando de escribir mi historia, de la mano de un autor que me gustó mucho, para que le sirva a las personas como inspiración. Soñar es gratis y hacer que los sueños se cumplan es solo cuestión de fe, disciplina y constancia.