Juan Sebastián Verón (La Plata, Buenos Aires, 1975) disfrutó de una dilatada carrera en el fútbol. Inter de Milán, Manchester United, Chelsea, internacional con Argentina, y compartió vestuario con Leo Messi. Ve a su compatriota sumergido en el “momento de transición” que vive el Barcelona y, por si acaso, le hace un hueco en el Estudiantes de la Plata que él dirige. “Si quiere venir acá, tiene la ’10′ asegurada”, afirmó.

Usted va a participar en el próximo World Football Summit Live como ponente hablando de cómo manejó su retirada. ¿Cómo recuerda este proceso?

El proceso fue difícil porque básicamente lo que hice desde que nací, prácticamente, fue jugar al fútbol. Y más en nuestra época no había gran información para ir viendo lo que pasa en el después y te encuentras tomando una decisión sin saber dónde te puedes acomodar. Normalmente el jugador de fútbol se tira por el lado del entrenador y pocos son los que posiblemente busquen lugar o espacio en otros sitios.

A mí, particularmente, siempre me llamó la atención la parte de gestión, no la técnica, y tuve en esto la posibilidad de poder ver, escuchar y reunirme con muchos que fueron parte en otros deportes. El proceso fue difícil, duro, pero poco a poco lo fui superando y encontré mi espacio en lo que quería hacer.

Comenta que fue más difícil formarse cuando usted era futbolista. ¿Cuánta importancia tiene la educación fuera del fútbol durante la carrera de un jugador?

Es más complicado porque no teníamos acceso como hoy, que tienes, a través de la tecnología, lo que quieras. Puedes hacer carreras de lo que quieras, y nosotros no tuvimos esa posibilidad; llegó tarde. Básicamente yo me dediqué a jugar al fútbol, si bien lo que ganaba lo fui administrando por otro lugar y tengo otras cosas. Más allá de eso, quería seguir vinculado al deporte, pero no tuve nunca posibilidad, información ni acceso a cómo yo podía volver a reinsertarme en el deporte sin ser director técnico. Y más en Argentina, donde yo tenía pensado quedarme, porque no existe este perfil de exfutbolista que se dedica a la dirigencia, y el que hubo no fue bueno. Fue algo complejo, pero también un desafío de poder hacerlo y hoy estoy acá.

Como presidente de un club importante, ¿cómo ve el futuro del fútbol argentino tras el coronavirus?

No va a ser algo sencillo. Creo que el fútbol, sobre todo acá en Argentina, tiene que ir a un lugar con más preponderancia de la que tenía anteriormente. Cuando uno habla de un club de fútbol hace la cuenta de que es un club en el que se contratan jugadores, se forma un equipo y nada más; y va más allá. Acá los clubes son multideportivos, clubes sociales, donde albergan y contienen a muchos chicos. Sobre todo el jugador de fútbol, de donde viene, va a ser un lugar más amplio y de más carencia de las que hoy tiene y eso me parece que es a dónde tiene que apuntar el fútbol y desarrollarse desde lo educativo y lo nutricional, y obviamente en lo social.

¿Cómo conseguís los recursos? Bueno, los recursos los tiene que generar y conseguir trabajando a la par con el gobierno. El fútbol va a ser un vehículo importante en los chicos y se tiene que adecuar a eso.

¿Qué objetivos tiene como presidente de Estudiantes de la Plata?

El objetivo es que el club se pueda mantener bien, sano y que pueda salir de todo esto con toda la comunidad que tiene, que obviamente hoy está haciendo un gran trabajo manteniendo el sueldo de sus empleados. Y que siga creciendo en todas sus áreas me parece importante, aunque estemos en un momento complejo y difícil; no solo en Argentina.

Habla de que un club es más que fichar jugadores, y es obvio, pero le tengo que preguntar por el peruano Christian Cueva, cuyo nombre ha salido como un posible fichaje para Estudiantes de la Plata. ¿Qué puede decir respecto a eso?

La realidad es que hoy hay muchos nombres dando vueltas y vas a escuchar y seguir escuchando. ¿Por qué? Porque no hay fecha concreta de cuándo volvemos, el mercado está abierto y hay muchos jugadores dando vueltas. La realidad es que nosotros, en algún punto, hoy no tenemos apuro ni tampoco un nombre puntual; manejamos un abanico muy amplio. No tenemos algo definido ni te puedo dar en concreto una definición sobre algún jugador.

Alguien a quien conoce muy bien es a su compatriota Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone. Lleva muchos años de éxitos en el Atlético de Madrid, pero se pone en duda su estilo de juego. ¿Qué le parece a usted?

Para mí, Diego es un técnico pragmático. Yo le he visto jugar partidos donde ha propuesto y otros donde no; esto habla de la inteligencia, sobre todo de moldear al equipo según el partido y al equipo que tiene enfrente. Obviamente que en esta cuestión de estilos hay gente a la que le gusta más uno u otro, en la que las opiniones son más radicales dependiendo del gusto que se tenga. A mí me gusta, obviamente, el técnico que maneje viendo el rival que tiene enfrente. En esto, Diego me parece un técnico inteligente y sus equipos se desarrollan de acuerdo al sentir de él.

Obviamente cuando vos, con un equipo como el Atlético de Madrid, te medís con equipos poderosos y fuertes y te va bien, estás abierto siempre a la crítica y a la mirada del periodismo. Hay batallas en esto que no hay que darlas, sino que hay que seguir batallando y en algún momento el reconocimiento va a estar; y me parece que en esto está el Cholo.

Otra persona a la que conoce bien es Leo Messi. ¿Cómo le ve?

Una opinión desde fuera no te puedo dar. No es un periodo bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años (ríe), es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso.

Si decide volver a Argentina, que lo haga en Estudiantes de la Plata, ¿no?

Si quiere venir acá, tiene la ’10′ asegurada. Más allá de eso, no me lo imagino realmente fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión y ver sus ganas y todo lo que le rodea lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro.