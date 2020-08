Tras la suspensión del torneo en su fase de octavos de final, en marzo de este año a causa del coronavirus, el balón de la Liga de Campeones volvió a rodar y en un formato nunca antes visto se definirá un nuevo “rey de Europa”.

Luego de 149 días, el torneo de clubes más importante del mundo, la UEFA Champions League, regresó a la acción con dos partidos muy interesantes. Primero, el Manchester City eliminó al Real Madrid tras vencerlo por 2-1 en el partido de vuelta y la Juventus, aunque venció al Olympique de Lyon por 2-1, fue eliminada por el gol de visitante. Ahora solo faltan por concretarse dos equipos para determinar los ocho contenientes que se disputarán “la orejona” en esta fase inédita que se llevará a cabo en Lisboa (Portugal).

El parón más largo que tenía la competencia era entre el final de la fase de grupos y el inicio de los octavos de final —que es aproximadamente de sesenta días—, pero debido a la pandemia , el orden mundial cambió y el deporte tuvo que adaptarse a esto. Por eso, durante los quince días restantes del torneo, los aficionados podrán ver catorce partidos en un formato inédito de la Champions. Por primera vez desde 1955, las rondas de eliminación, sin contar finales, serán disputadas a partido único.

“Creo que todos son equipos muy fuertes y jugar a un solo partido lo hace mejor para el espectáculo”, aseguró el exjugador y comentarista deportivo Enrique Ernesto Wolff en diálogo con El Espectador. “A un solo partido tienes que ganar como sea, ambos tienen la ambición de salir a buscar el partido desde el arranque”, continúa.

Las condiciones del torneo cambiaron y es posible que los conjuntos con menor prestigio como el Atalanta, de Italia, o el Leipzig, de Alemania, puedan dar el batacazo y meterse entre los tres mejores de la competencia e incluso disputar el título. Para eso, la escuadra de Bérgamo deberá enfrentar al París Saint-Germain y el cuadro teutón se medirá ante el Atlético de Madrid el 12 y 13 de agosto, respectivamente.

“Es muy bueno lo que hace el Atalanta, porque ves que va a jugar un partido de fútbol y jamás, sea el rival que sea, se va a meter atrás”, asegura Quique Wolff. Sumado a eso, la potencia de los delanteros colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, puede complicar a cualquier adversario. Aun así, el exdefensor argentino del Real Madrid cree que la calidad de Neymar, Kylian Mbappé o Ángel Di María no les hará las cosas fáciles a los dirigidos por Gian Piero Gasperini.

Nuevamente el trece veces campeón de la competencia, el Real Madrid, fue eliminado en octavos de final. Quique no entiende la situación de James Rodríguez en el cuadro merengue. El comentador deportivo ve a un James muy obediente dentro del campo en el Madrid, cosa que no va con las características de un volante 10. Hacerle caso al entrenador hace parte de lo que debe cumplir un futbolista; sin embargo “si el técnico te manda por una banda, podés empezar el partido allí, pero cuando rueda la pelota no te puede decir que te tenés que quedar pegado a la línea”, cree. El ser obediente no le sirvió de nada bajo las órdenes de Zinedine Zidane y “el Real Madrid es un equipo para jugadores elegantes y todos sabemos que James lo es”.

El Barcelona, un club que ha buscado conseguir el torneo continental desde 2015, ha sufrido varias derrotas que no se borran de la memoria del hincha culé. Este año, tras dejar escapar La Liga contra su eterno rival, esperan cambiar la situación en la Champions. Si la sintonia entre Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann toma forma, el cuadro catalán podría estar peleando por la copa. Del mismo modo “si logra sacarse lo de La Liga de la cabeza y logra pasar frente al Napoli, siempre es un candidato”, piensa Wolff.

Claro está que la Liga de Campeones 2019-2020 será recordada por sus características tan atípicas. La sede única, el formato de la competición y, lo que seguramente se sentirá más, la ausencia de espectadores. “El público forma parte del espectáculo; aunque no juega, le da un color muy importante y especial al fútbol”, manifiesta el argentino.

Los partidos para definir los últimos dos equipos que viajarán a Lisboa se definirán hoy a las 2 p.m., entre el Bayern de Múnich y el Chelsea, con una ventaja para los bávaros tras ganar el partido de ida 3-0; y el Barcelona con el Napoli, que dejaron en tablas la serie en Italia.

Sin importar las condiciones, el show debe continuar y así fue desde ayer. Ya se ha terminado el tiempo de las especulaciones y las adivinanzas. La Champions League volvió para coronar un nuevo campeón e intentar regresar a la normalidad lo más pronto posible. Ocho equipos quedarán en carrera para ir en búsqueda del ansiado trofeo. ¿Un favorito? “Yo no busco favoritos. Son todos equipos de primerísima línea y lo que me gusta es ver un gran campeonato. Solo quiero ver un buen espectáculo y ver una buena definición de esta Champions” concluye Quique Wolff.