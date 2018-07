Ernesto Valverde, DT del Barcelona, habló del futuro de Yerry Mina

El futuro de Yerry Mina en el Barcelona sigue siendo una incógnita. Sin embargo, este domingo en rueda de prensa, su entrenador Ernesto Valverde aseguró que lo espera para que se una a la pretemporada de su equipo. Eso sí, fue enfático al decir que su rol principal es defender bien, no marcar goles.

“En este equipo hay espacio para todos los que quieran triunfar y venir aquí para llevarnos todavía más arriba. Yerry es un gran jugador y lo ha demostrado en el Mundial. Fue el goleador, aunque nosotros lo queremos más para defender. Quizá en la selección colombiana pudo hacer goles, pero a nosotros interesa aún más que defienda bien. Es un jugador al que esperamos y que llegará en poco tiempo. Esperamos lo mejor de él”, sentenció el timonel en la rueda de prensa previa al choque amistoso ante el Tottenham.

Lo único claro es que el cuadro catalán debe prescindir de dos de sus centrales, pues hay sobrepoblación en la plantilla azulgrana. Además de Mina están Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen, el recién fichado Clément Lenglet y Marlon, quien acaba de regresar de una cesión. Con la llegada del francés, las posibilidades de minutos del colombiano se redujeron aún más.

Hace unos días, en Colombia, Yerry reconoció que no ha vivido días fáciles en Barcelona. "Cuando no iba ni al banco, no era ni opción, comenzaba a entrenarme solo en casa. Es difícil ver a los compañeros y mirar los partidos por televisión, entonces fue un momento complicado que no se lo deseo a ningún jugador".

Al parecer hay opciones de ir al Everton o el Manchester United, pero ninguna oferta oficial. Su gran desempeño en Rusia 2018, torneo en el que anotó tres goles, lo han puesto en el radar de varios equipos europeos.

En su primer semestre en el cuadro catalán, Yerry disputó apenas 460 minutos, repartidos en seis partidos. En general se le vio impreciso y sin confianza producto de la falta de ritmo.