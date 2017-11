"España, Brasil, Alemania y Francia son los candidatos a ganar el Mundial": Messi

AFP

La estrella argentina del fútbol, Lionel Messi, dijo el miércoles que prefiere en la primera ronda del Mundial de Rusia-2018 evitar a España, a la que considera favorita y rival de la albiceleste para ganar el título junto con Brasil, Alemania y Francia. "Lo peor que nos puede pasar en el sorteo es España, para la serie de grupos. Hay que evitarlos a ellos. Lo prefiero por lo que significa la selección española, un rival muy difícil", dijo en declaraciones al canal TyC Sports.

Cuando el periodista le preguntó a Messi (30 años) cuáles equipos considera candidatos a ganar el torneo, respondió que "hoy por hoy, son España, Brasil, Alemania y Francia. Están con mejor imagen, mejor juego y también individualmente".

Después del entrenamiento matutino en Moscú para el partido amistoso con Rusia el sábado, el goleador dijo que "el sueño" es conquistar la Copa del Mundo. "No pienso en el futuro. Pienso en lo más cercano, conseguir eso que tanto deseamos, queda muy poquito tiempo", señaló el capitán de la escuadra.

Consultado sobre si en la selección de Argentina "juegan los amigos de Messi", como afirman algunos medios, dijo que "son todas mentiras" y que el comentario le da risa. "Son tantas barbaridades las que se dicen. Es una falta de respeto a mis compañeros y a mí", subrayó. El partido preparatorio se disputará en el estreno del Estadio Olímpico Luzhnikí, elegido para los partidos inaugural y final del Mundial de Rusia-2018.

Un segundo amistoso de Argentina está previsto el martes ante Nigeria en la ciudad rusa de Krasnodar, pero sin Messi, que debe volver al FC Barcelona.

Abrazo a Maradona

Sobre su reciente encuentro con el legendario Diego Maradona en el momento de la entrega de los premios "The Best" de la FIFA, dijo que se dieron un abrazo, pero que no tuvieron "oportunidad de hablar, fue muy rápido, había mucha gente, quedó pendiente una charla".

Acerca de su rival como mejor del mundo, Cristiano Ronaldo, el cronista le recordó la anécdota de que el pequeño hijo del portugués se le acercó para saludarlo y bromear. Lo considera su ídolo. "Ya nos habíamos saludado en las galas anteriores", comentó sonriente.

En cuanto al delantero Paulo Dybala y su frase sobre que "es difícil jugar al lado de Messi", dijo que algunos lo interpretaron mal. "Lo hablamos con él solo por arriba. Yo entendí lo que quiso decir. Por ahí, alguno lo tomó de otra manera", expresó.

Ante otra pregunta, reveló que mientras espera su tercer hijo, después de Thiago y Mateo, irá con su esposa Antonela "en la búsqueda de la nena". Señaló: "El nombre del que viene, todavía no, faltan meses. Y esperemos que llegue la nena".

Admitió que pasaron "momentos duros" para clasificarse y que no se merecían tanto sufrimiento hasta entrar al Mundial en la última fecha, al vencer a Ecuador 3-1 en Quito. "Gracias a Dios lo logramos", dijo e hizo una promesa con el periodista de ir desde su casa en Arroyo Seco, cerca de la natal Rosario, hasta la monumental Basílica de la Virgen de San Nicolás, si ganan el Mundial en Rusia.

Contó también detalles de su intimidad en la concentración, donde comparte habitación, toma mate (una infusión) y juega al truco (naipes) con Sergio 'Kun Agüero'. "Mi viejo (padre) fue siempre muy crítico conmigo", reveló. "¿Terminás tu carrera en Newell's?" de Rosario, le preguntaron. "Me encantaría, era mi sueño de chiquito, pero no sé que va a pasar, cómo voy a estar", respondió.