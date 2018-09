España hace historia en Wembley, le ganó a Inglaterra por la Liga de Naciones

Redacción deportes

Desde 1981 la selección española de fútbol no ganaba en Wembley.

El arranque de la era Luis Enrique proporcionó a España un triunfo histórico en Wembley, ante Inglaterra (1-2), en el inicio de su participación en la Liga de Naciones. Al igual que Suiza, que protagonizó una goleada a Islandia (6-0).



España solo había sido ganado en una ocasión en Wembley en las ocho visitas anteriores que había realizado. Fue en marzo de 1981, en un partido amistoso contra el combinado inglés disputado en el antiguo recinto de Londres.



La puesta en escena de la etapa de Luis Enrique como seleccionador resultó esperanzadora. Además del meritorio triunfo ante la cuarta clasificada en Rusia 2018 respaldó a jugadores como el portero David de Gea, Saúl Ñíguez, Rodrigo Moreno o Thiago Alcántara.



La victoria en Wembley llegó con una remontada ya que Marcus Rashford, a los once minutos, puso por delante al conjunto de Gareth Southgate. Dos después empató Saúl y a la media hora Rodrigo puso por delante al conjunto español, que mantuvo el tipo hasta el final.



España lidera el Grupo 4 de la primera categoría del torneo. El martes recibirá en Elche a Croacia, subcampeona del pasado Mundial.



Mientras, Suiza se erigió en el dominador del Grupo 2 gracias a su goleada (6-0). El cuadro helvético se dio un paseo en su puesta en escena en la competición ante Islandia (6-0), que salió sonrojada del estadio Kybunpark de St. Gallen, en el primer encuentro con el sueco Erik Hamren como nuevo seleccionador.



Steven Zuber, Denis Zakaria, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic, Albian Ajeti y Admir Mehmedi rubricaron el abultado marcador obtenido por el conjunto del croata Vladimir Petkovic, que el martes visitará a Bélgica.



En la segunda categoría, en el Grupo B, Bosnia Herzegovina ganó a domicilio a Irlanda del Norte (1-2). El atacante del Dinamo Dresde Haris Duljevic y Elvis Saric, a la hora de juego, dejaron encarrilado el triunfo. En el tiempo añadido, el jugador del Wigan Will Grigg, logró el único tanto local.



En la Liga C, tercera división, Finlandia y Grecia se erigen en los líderes del Grupo 2 tras ganar, respectivamente, a Hungría y Estonia.



Teemu Pukki dio la victoria al conjunto finés en el Ratina Stadion de Reikiavik mientras que el volante del Olympiacos Konstantinos Fortounis llevó al éxito a Grecia en Tallin.



En la Liga D, la cuarta división, Bielorrusia se proclamó como el líder del Grupo 2 tras golear a San Marino (5-0). Igor Stasevich, Stanislav Dragun, Anton Saroka, Stanislav Dragun y Yuri Kovalev fueron los autores de los goles.



También sumó los tres puntos Luxemburgo, que batió a Moldavia en el estadio Josy Barthel por 4-0, anotados por Kevin Malget, Olivier Thill, Danel Sinani y Christopher Martins.