Este es el himno oficial de Rusia 2018

Redacción deportes

Live it up, así se llama la canción del mundial que sonará el próximo 14 de junio en el partido inaugural protagonizada por Nicky Jam, Era Istrefi y Will Smith.

Heredó el listón de canciones como Hips Don´t Lie (Shakira), Waka Waka (Shakira) y We Are One (Pitbull). Este viernes, la FIFA publicó el himno oficial de Rusia 2018: "Live it up", protagonizada por Nicky Jam, Era Istrefi y Will Smith.

Además, el Dj norteamericano Diplo se encargó de la producción. El videoclip aún saldrá el próximo 7 de junio, unos cuantos días antes del inicio de la cita orbital.

La canción ya está disponible en plataformas digitales. El popular actor estadounidense Will Smith tuvo un éxito mundial en 2015 con "Fiesta", una canción que interpretó junto a Bomba Estéreo.

"Live It Up" sonará en la ceremonia de inauguración de Rusia 2018 el próximo 14 de junio, en el estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú. Faltan 20 días para el Mundial.