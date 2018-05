Esteban Cambiasso llegaría al cuerpo técnico de Pékerman para Rusia 2018

Redacción deportes

En la vida hay varios tipos de líderes. No sólo están los que hablan más duro del resto, los que se ponen el brazalete de capitán, toman la voz y se llevan todas las miradas. Hay quienes en el silencio se ganan la confianza y respeto de sus compañeros. Ese es Esteban Cambiasso, quien sería el refuerzo de José Pékerman en el cuerpo técnico de Colombia en Rusia 2018.

El "Cuchu", es uno de los discípulos más leales del timonel argentino. Coincidieron en varias selecciones de Argentina: Malasia 1997 sub 20 (fueron campeones del mundo), Londrina 2000 sub 23 y Alemania 2006. Y la historia no para ahí: sería el encargado de estudiar los rivales del combinado tricolor en la cita orbital. Además, tendría un trabajo táctico personalizado con los jugadores.

Cambiasso se retiró en septiembre de 2017 del fútbol tras ser un ícono de la selección de su país y del Inter de Milán. También militó en clubes como Real Madrid, Leicester, Olympiakos y Leicester City. Hoy por hoy, trabaja en el conjunto italiano luego de aprobar el curso de técnico profesional de la UEFA con todos los honores.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aún no ha confirmado la noticia. El 26 de mayo, la selección colombiana, viajará a Milán, Italia, en donde se concentrará y ultimarán los detalles tácticos antes del debut en Rusia. Ahí llegaría el Cuchu.