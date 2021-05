Esto dijeron algunos jugadores de la selección de Colombia sobre el Paro Nacional

Varios integrantes del combinado tricolor se manifestaron en sus redes sociales sobre la crisis que vive el país en medio del Paro Nacional.

La crisis social y política en Colombia trascendió las fronteras. El mundo puso los ojos sobre nuestro país después de varios días de Paro Nacional y de múltiples denuncias sobre violencia policial en varias regiones del territorio nacional. En redes sociales, en programas de televisión y en otros espacios de información y comunicación varias celebridades, que van desde artistas hasta deportistas, han enviado mensajes de apoyo para superar los problemas que se han presentado últimamente. Hoy, varios jugadores de la selección, se sumaron a las voces que piden diálogo y paz en la nación.

Uno de los primeros en hacerlo fue Radamel Falcao García, quien publicó en su cuenta de Instagram que: “Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos” y que pide que“se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica”.

Por su parte, James Rodríguez, el 10 de Colombia y volante de Everton, dijo que: “Me he tomado un tiempo para dar mi opinión sobre este asunto que hoy tiene el país tan convulsionado. Lo primero que tengo que decir es que la violencia no es camino para ningún lado. Con violencia todo termina peor. (...) No me interesa meterme en discursos políticos, solo le pido a los dirigentes de todas las corrientes que paren los abusos de todo tipo. Nos estamos matando”.

Amo mi país como a nadie y me duele lo que está sucediendo, en la distancia se siente aún peor.



Les dejo aquí unos puntos que escribí para no pasar por alto nada. Y espero que pronto encontremos soluciones. ♥️🇨🇴 pic.twitter.com/XzXH5F9ypa — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) May 4, 2021

En el transcurso del día también dejó un mensaje Santiago Arias, lateral derecho de la selección y del Bayern Leverkusen. Varias publicaciones en su cuenta de Twitter pidiendo que se respetara la vida dejó claro también el mensaje de no hablar desde alguna inclinación política, sino de salvaguardar tanto a la población civil como a la fuerza pública.

También habló Juan Fernando Quintero, volante del Shenzen F.C.: “Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político, soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país; todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos”.

“Venimos a aportar nuestro granito de arena, buena energía, buena vibra y poner en manos de Dios lo que pueda suceder. Que estas personas que están tomando malas decisiones, puedan mejorar para que el país sea mejor y el futuro esté mejor de lo que se ve ahora”, estas fueron las palabras de Jeison Murillo, defensor central, quien asistió a una manifestación pacífica de un grupo de colombianos en España.