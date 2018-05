"Esto es un complot contra mi hijo": madre de Paolo Guerrero

AFP

Petronila González, madre del futbolista de 34 años, arremetió contra la Federación de su país y contra la dirigencia peruana luego de conocerse que no podrá estar en el Mundial.

El goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, está destrozado y deprimido después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anunciara este lunes que su sanción por dopaje ya no será de seis meses sino de 14 por lo que no podrá jugar el Mundial de Rusia que comienza en un mes. Así lo hizo saber su madre, Petronila González.

"Está en su cuarto destrozado y deprimido. A Guerrero le están cortando las piernas con esta sanción", dijo desde Brasil a la radio RPP que la entrevistó apenas el Tribunal dio a conocer la noticia a través de las redes sociales. "Es el mejor jugador de Perú y por eso no es justo. Se va saber toda la verdad. Mi hijo se contaminó en la Federación Peruana de Fútbol, esto es una injusticia", señaló la mamá del delantero indignada y aludiendo que existe un complot para dejarlo fuera de la cita de Rusia.

"Es el dolor más grande de mi vida, pero estoy segura que las cosas no se van a quedar así. Si hay alguien para culpar es a nuestra Federación que no tiene peso en el mundo del deporte y no pudo hacer nada. Mucha casualidad que el día que se toma las fotos oficiales del equipo se dé a conocer esto", concluyó.

Recordemos que Guerrero, capitán de la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca, dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un control efectuado el pasado 5 de octubre después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina.

El jugador había sido suspendido inicialmente por un año, lo que provocó que se perdiera el repechaje mundialista contra Nueva Zelanda. Sin embargo, la FIFA anunció a finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses, aunque la AMA (antidopaje) pidió una suspensión de entre uno y dos años.

De hecho, esa sanción de seis meses expiró el pasado el 3 de mayo y el jugador reapareció tres días después con su equipo, el Flamengo brasileño, aunque se estaba a la espera de la resolución del TAS la cual dilapidó todo sueño del delantero de 34 años. Recordemos que Perú está encuadrado en el grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca.