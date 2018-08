Ex jugador de Gabón confesó que su padre sacrificó a su madre por mejorar su carrera deportiva

Redacción deportes

El exfutbolista de Gabón, Shiva N’ Zigou, quien jugó en Francia y representó a la selección de su país, confesó que su padre sacrificó a su madre con tal de mejorar el rendimiento de carrera deportiva.

N’ Zigou, en su tiempo como jugador activo, estuvo durante cinco temporadas en el fútbol galo. Allí llegó a jugar con las camisetas del FC Nantes, el FC Gueugnon y el Stade de Reims. La confesión la hizo durante una ceremonia en la iglesia evangélica a la que pertence y que fue grabada en video y subida a la plataforma de Youtube a mediados de agosto, pero que fue compartida en las últimas horas por Freddhy Koula, quien es un reconocido periodista de ese país.

El exjugador hizo la confesión del asesinato de su madre como muestra de lo mucho que Dios ha impactado en su vida.

El motivo que le dio su padre para el sacrificio fue que con este su carrera como futbolista iba a despegar y tener éxito. “Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo de todas formascon el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística”, declaró el gabonés, quien ahora acude diariamente a la iglesia.

Igualmente, también reconoció que al inicio de su carrera mintió sobre su edad. Fueron cinco años los que se quitó. Por eso, cuando marcó su primer gol en una Copa de África se quedó con el récord de ser el jugador más joven en hacerlo. En su momento tenía 16 años, cuando en realidad su edad era 21.

Además de la confesión de la muerte de su madre también contó que cometió incesto al mantener relaciones sexuales con una hermana y con una tía, al igual que con un hombre.