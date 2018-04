Falcao, disponible para jugar el sábado con el Mónaco

Redacción deportes

El sábado Radamel Falcao no jugó frente al Guingamp. El delantero sufrió una molestia en el calentamiento previo al compromiso que se disputó en el Stade du Roudourou y decidió junto al entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim, no arriesgar. Dos días después, el equipo del principado dio un parte de tranquilidad: “sufre una contractura simple”, explicó en un comunicado. A lo largo de la semana el delantero samario hizo su trabajo de rehabilitación y preparó junto al grupo el partido frente al Amiens. “Jugará. No fue una lesión, solo una contractura”, dijo Leonardo Jardim en rueda de prensa.

El lunes tras conocerse el parte médico del Mónaco, Radamel Falcao, en su cuenta de Twitter acabó con cualquier especulación. “Estoy bien. En el transcurso de la semana me uniré al grupo para preparar el partido del fin de semana”, escribió. Esas palabras las corroboró Leonardo Jardim. “Él conoce su cuerpo, fue una pequeña contractura que tardó de tres a cuatro días de recuperación, pero estará en forma para el partido del sábado”, afirmó el estratega portugués, quien también precisó que para el encuentro está disponible Danijel Subasic.

El entrenador también explicó la razón por la que el jugador no salió al partido que se jugó el sábado frente al Guingamp. “El viernes, en el entrenamiento, pateó un penalti y sintió el dolor; luego, el sábado, en el calentamiento previo al partido, la molestia se reactivó”, por esta razón no quisieron arriesgar al jugador, sobre todo por el difícil final de temporada que tiene el equipo del principado contra el Amiens, Caen, Saint Ettienne y Troyes, equipos contra los que debe ganar para mantener el segundo puesto en la Liga de Francia.

Precisamente sobre estos encuentros, el estratega se muestra optimista, sabe que cuenta con los jugadores para revertir la difícil situación en la que se metió tras las derrotas frente al PSG y al Guingamp. “Salimos de dos partidos difíciles, no jugamos a nuestro mejor nivel. Somos conscientes de eso, pero aún somos segundos en la liga, debemos reaccionar, hacer las cosas de manera diferente”, afirmó Jardim. “Es un momento difícil tenemos muchas ausencias: jugadores lastimados, suspendidos… pero debemos responder. Queremos dar una respuesta positiva contra el Amiens”, añadió.

Sin embargo, es consciente de que sus jugadores no han rendido en el mejor nivel. “Tuvimos momentos más agradables esta temporada”, dijo después de resaltar que están pasando por momentos difíciles desde la final de la Copa de la Liga. “Tenemos seis o siete lesionados, todo eso ha sido fundamental para el momento actual. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: terminar segundo en el campeonato”, finalizó. El Mónaco se ubica detrás del PSG, que ya se coronó como campeón de la Liga de Francia. Está a 20 puntos del equipo de París, sin embargo, solo aventaja por uno al Lyon y al Marsella, tercero y cuarto, respectivamente.