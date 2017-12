Falcao, entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro

Falcao, a punto de cerrar el año en que volvió a la élite del fútbol. Y que mejor manera de confirmarlo que estar presente en la lista de 30 nominados para quedarse con el Balón de Oro. La gala será este jueves en París, Francia.

El principal favorito a adjudicarse el galardón que entrega la revista France Football es el portugués Cristiano Ronaldo, quien ganaría su quinto Balón de Oro y empataría a Lionel Messi. El último futbolista en ganar este premio diferente al luso y argentino, fue el brasileño Kaká en 2007.

Así mismo, Falcao, junto a Dávinson Sánchez, están entre los 50 postulados al Once del Año de la UEFA. Los resultados serán públicos el próximo 11 de enero de 2018.

Nominados al Balón de Oro

- Porteros: Gianluigi Buffon (Juventus), David de Gea (Manchester United), Jan Oblak (Atlético),

- Defensas: Leonardo Bonucci (Juventus-Milan), Matt Hummels (Bayern Munich), Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid.

- Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Manchester City),Eden Hazard (Chelsea), Isco (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), N´Golo Kanté (Chelsea) Phillipe Coutinho (Liverpool) y Sadio Mané (Liverpool)

- Delanteros: Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Radamel Falcao (Mónaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (Mónaco-PSG), Dries Mertens (Nápoles), Lionel Messi (Barça), Neymar (Barça-PSG), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Luis Suárez (Barça) y Edin Dzeko (Roma).

The 30 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football ! #ballondor pic.twitter.com/TBRQwRvo4E

— France Football (@francefootball) October 9, 2017