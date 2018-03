Falcao García: “Esto no es nada. El objetivo es la Copa del Mundo”

Redacción deportes

Falcao volvió a marcar y en la selección mostró una buena versión de su juego. Su último gol con la camiseta de la selección de Colombia había sido en la derrota 1-2 ante Paraguay en Barranquilla. Este viernes volvió a marcar. Fue el tanto de la paridad y confirmó que él, con una sola jugada, es capaz de cambiarla por gol. (Lea aquí:Colombia remontó y venció a Francia en París)

Para el samario el trabajo que viene es lo más importante. “El resultado es lo que buscamos, es histórico para nosotros y muy importante porque nos da confianza. Nos ayuda a consolidarnos como equipo, que es lo que buscamos”, afirmó el goleador, quien con el gol frente a Francia llegó a 29 anotaciones.

El delantero, quien contó con el apoyo de su familia desde las tribunas del Stade de France, afirmó que confía en el trabajo de su equipo, aunque alertó de no exagerar con el resultado de hoy. “No podemos olvidar que esto no es nada, no es el objetivo final, el objetivo es la Copa del Mundo, así que tenemos que analizar esto con mucho equilibrio”, señaló. Para el colombiano partidos como los de hoy ayudan a seguir fortaleciendo la confianza para el trabajo que viene haciendo el conjunto dirigido por José Néstor Pékerman.

El equipo de Colombia cambió en el segundo tiempo. Consiguió una mayor solidez en la parte defensiva y con un buen manejo desde el banco técnico, pudo darle vuelta a un marcador y ganar 2-3. (Lea también:El rendimiento de los jugadores de Colombia en la victoria frente a Francia)

Para la victoria fue importante lo que se dijo en el camerino. “Vimos en la primera parte que cuando podíamos jugar les creábamos peligro, que cuando los presionábamos tenían problemas y teníamos simplemente que animarnos y salir con personalidad”, aseguró el capitán.

La próxima cita para el equipo de Colombia será este martes 27 de marzo ante Australia en la ciudad de Londres. En el estadio Craven Cottage, donde oficia de local el Fulham.