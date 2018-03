Falcao, Ibarbo y Muriel expresaron sus condolencias por la muerte de Astori

Redacción deportes

La madrugada y la mañana de este domingo no fueron, precisamente, las mejores para el fútbol. El fallecimiento de Davide Astori golpeó fuertemente. Tanto es así que, tras conocerse y confirmarse la muerte del capitán de la Fiorentina a causa de un paro cardiorrespiratorio, la fecha entera de la liga italiana se suspendió. Varias personalidades del mundo se expresaron al respecto, entre ellos jugadores colombianos.

"Te voy extrañar amigo mío. Descansa en paz mi capitán. Mucha fuerza a la familia", esas fueron las palabras que compartió Víctor Ibarbo en Instagram tras conocerse la muerte de Davide Astori. El mensaje del delantero colombiano estuvo acompañado por un collage de fotos en el que se le ve acompañado por Astori, en su paso por la Roma. Ambos compartieron tanto en Cagliari como en el equipo de la capital italiana y siempre se llevaron bien. Ibarbo fue uno de los primeros jugadores colombianos que expresó su sentido pésame.

Luis Fernando Muriel también se expresó por redes sociales. El delantero, que actualmente juega con el Sevilla, tuvo que sufrir la férrea maración de Astori, cuando jugaba en la Serie A. El delantero colombiano no utilizó palabras. Con una foto publicada en Instagram persiguiendo al jugador en su paso por la Fiorentina, acompañada de emoticones sio a conocer su sentimiento de tristeza.

Una publicación compartida por Luis Fernando Muriel Fruto (@luisfmuriel9) el Mar 4, 2018 at 3:37 PST

El último en expresarse por redes sociales fue Radamel Falcao García, el delantero colombiano lamentó lo sucedido. "Que triste la noticia del fallecimiento de Davide Astori. Un abrazo a su familia, amigos, compañeros de equipo de la Fiorentina", escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque muchos no se expresaron directamente en sus redes sociales, sí han compartido frases con respecto a la muerte de Astori. Es el caso de Jeison Murillo, que retuiteó una publicación del Valencia. Otro jugador que sintió la noticia del fallecimiento del italiano fue Carlos Sánchez, quien compartió con él en los últimos años. Víctor Sánchez, uno de los capitanes del Espanyol de Barcelona, tras el partido de este domingo, afirmó. "Hemos intentado que esté bien, pero es muy difícil. No podemos hacer nada, excepto darle el pésame". El mediocampista aún no se ha expresado por redes.