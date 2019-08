Falcao: "Mónaco no me ofreció renovar y por eso estoy viendo cuáles ofertas hay"

James Rodríguez no es el único de las estrellas del fútbol colombiano que están esperando saber su futuro. Es también un hecho que el delantero Radamel Falcao García cambiará de equipo, el Mónaco, club en el que juega desde 2016, no le ofreció una renovación y por eso el samario está evaluando cuál es la mejor oferta para continuar su carrera. Por eso, habló del tema después de vencer y anotarle un gol a la Sampdoria en un juego amistoso.

El colombiano habló con el medio francés ‘Nice-Matin’, y afirmó que "me queda un año de contrato, pero el club no me propuso una extensión. Así que tengo que pensar en mi futuro y el de mi familia. Estoy estudiando las ofertas que me han ofrecido. Son buenas oportunidades para mí". El Tigre aseguró que la decisión pasará por lo que crea más conveniente para su esposa e hijas.

“Tengo solo un año de contrato y es complicado para un jugador de mi edad. Espero que encontremos una solución para mí y para Mónaco. Creo que hay ofertas muy importantes para mi carrera y me gustaría tomarme el tiempo para elegir”, explicó el goleador histórico de la selección de fútbol de Colombia.

Dentro de esas ofertas que no mencionó de forma concreta Falcao están las del Galatasaray de Turquía, club con el que llegaría a ganar seis millones de euros por temporada. La otra, sin tanto detalle, es la del Valencia del fútbol español. En todo este periodo de transferencia.

“Quiero que todo esto se resuelva rápidamente. Me comportaré como un profesional y creo que el club comprende mi posición de darle a mi familia algo de paz para el futuro”, comentó.

