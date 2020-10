Falcao: “Nuestro objetivo principal es clasificar al Mundial”

En rueda de prensa previo al primer partido de las eliminatorias frente a Venezuela, el capitán del combinado nacional habló sobre con los medios nacionales.

El capitán del equipo, Radamel Falcao García, junto a otros atacantes como Alfredo Morelos, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata dieron sus impresiones de cara al enfrentamiento con el equipo vinotinto.

Falcao García

El delantero nacido en Santa Marta, Radamel Falcao García sabe que ya tiene un gran bagaje en el fútbol mundial y sabe que esto será una gran herramienta para aportar al equipo: “Con la experiencia que he adquirido en la última etapa de mi carrera. Creo que soy más completo futbolisticamente hablando. Trato de trabajar en mi especialidad que es estar cerca al área, de cara al gol”.

En su rol como capitán del equipo sabe que solo hay una meta: “Nuestro objetivo principal es clasificar al Mundial. Desde la posición que me corresponda trataré de aportarle al equipo”.

La delantera del cuadro tricolor está en buenas manos según Falcao ya que hay jugadores que han pasado por mucho durante sus carreras: “Tenemos varios jugadores con experiencia. Luis Muriel ha sido parte de 3 eliminatorias, Duván está en un momento importante de su carrera, ya ha sido parte de la Selección”.

El ‘Tigre’ ve el comienzo de estas eliminatorias con mucha emoción y mucha alegría ya que “cuando empecé nunca soñé estar en un cuarto proceso de eliminatoria. Entendiendo que el final de mi carrera está cerca, disfruto cada entrenamiento. Trato de representar a todos los colombianos con amor”.

Alfredo Morelos

El delantero del Rangers de Escocia mencionó lo que es convivir con delanteros como los que hay hoy en día en la selección. “Duván y Falcao son grandes goleadores, los admiro mucho, se trabaja bien con ellos. Seguir sus pasos es lindo para mí y creo que la idea es seguir sumando, haciendo goles y participando”.

El 'Bufalo’ sabe que no tiene problema jugando en cualquier posición del frente de ataque: "En Rangers jugamos tres arriba y me tiro a un lado o juego como segundo delantero, lo conozco bien y creo que si me toca hacerlo lo haré de la mejor manera.

Cuando se le preguntó sobre lo que había hablado con el entrenador portugués, Carlos Queiroz, dijo que tenía que estar tranquilo, hacer las cosas de la mejor manea y disfrutar lo que estaba viviendo. Además aseguró que “no tengo que decirle nada a nadie ni hablar de mis compañeros, las estadísticas hablan por sí solas. Estoy haciendo las cosas bien en Europa”.

Luis Fernando Muriel

El primero de los dos atacantes del Atalanta de Italia que fueron convocados para la primera fecha de eliminatorias, Luis Fernando Muriel, habló sobre su aporte en el cuadro tricolor. “Creo que más allá del buen momento que tenemos todos, también de llevar tantos años vistiendo esta camiseta puede ser una pieza para aportarle al equipo, además tener como compañero a Duván día a día. Tenemos a delantero como John Córdoba, Morelos, el mismo Falcao que viene en un gran momento.”

El atlanticense de 29 años dejó claro que su rol en el cuadro de Bérgamo está cambiando y que puede aportar a la tricolor de gran manera: “No me gusta mucho la etiquete de ser el mejor suplente del mundo, sé que soy importante en los partidos que he llegado desde el banco. Mi papel ha sido fundamental desde ahí, ahora las cosas han cambiado y eso me ha ayudado a que pueda contar con muchos más minutos de tres partidos en dos he sido de titular. Eso ya no aplica”.

El entrenador luso ha tenido una influencia positiva en el grupo y Muriel sabe que esto ha sido muy importante. “Queiroz siempre nos inculca la palabra ganar, la importancia que tiene, y eso me ayuda para motivarme y mostrar las gana de querer conseguir cosas. El profe me ha ayudado a ser más ambicioso”.

Duván Zapata

El atacante caleño Duván Zapata no demeritó el trabajó de su rival de este viernes ya que sabe que, “seguramente será un partido intenso, lo que recuerdo es que siempre contra Venezuela es difícil. Por eso tenemos que apelar a la intensidad de juego, de proponer y defendernos bien y así tener tranquilidad para atacar.”

Al igual que sus compañeros del frente de ataque, Zapata sabe que todos están viviendo un buen momento en sus respectivos equipos en el Viejo Continente y por eso cree que “el entrenador no la va a tener fácil a la hora de decidir quién debe arrancar”.

Cuando le preguntaron sobre si podía jugar junto a Falcao García en, aseguró que no debía haber ningún problema. “Sí, jugar juntos, por qué no, hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos partidos. No le veo problema, compartir con él en cancha sería lindo”.

Las eliminatorias tendrán sus primeros tres partidos este jueves entre Paraguay y Perú en Asunción, Uruguay vs. Chile en el estadio Centenario de Montevideo y Argentina recibirá a Ecuador en La Bombonera de Buenos Aires.