Falcao sufre una contractura simple y estará fuera durante una semana

Redacción deportes

El delantero colombiano no estuvo presente en el partido contra el Guingamp del pasado sábado debido a una molestia que sintió en el calentamiento previo al partido.

Falcao no pudo jugar el partido contra el Guingamp. El delantero colombiano sufrió una molestia en el calentamiento previo al compromiso que se disputó el sábado en el Stade du Roudourou y decidió junto al entrenador Leonardo Jardim no arriesgarse. Observó la derrota de su equipo 3-1 desde la tribuna. Inicialmente, se pensó que había sido un problema muscular. Sin embargo, el problema no es tan grave: “Los exámenes complementarios develaron que Falcao presenta una contractura simple. La recuperación está prevista durante la semana”, dio a conocer el equipo en su cuenta oficial de Twitter.

Por esta razón se espera que el delantero colombiano no esté en el encuentro frente al Amiens SC que se disputará este sábado en el estadio Luis II de Mónaco. Pero se espera regrese en el compromiso frente al Caen que se jugará el domingo 6 de mayo en el estadio Michel d'Ornano, que serán encuentros definitivos para el equipo del principado, que tras la derrota del fin de este fin de semana vio como el Lyon y el Marsella se acercaron a un punto en la lucha por la segunda posición de la Ligue-1, que ya tiene como campeón al París Saint Germain, que lidera con 20 unidades de ventaja.

Es la tercera lesión muscular que sufre el samario en la temporada, segunda en el año. La última fue el 4 de febrero en el encuentro contra el Lyon en el que su equipo ganó 3-2, cuando por una molestia muscular en el muslo de la pierna izquierda duró 22 días sin poder entrenarse con el equipo y un mes largo para regresar en pleno a la competencia.

También se suma a otra lesión en el muslo que sufrió en octubre, la cual lo apartó de los terrenos de juego durante 26 días y por lo cual no fue convocado a los amistosos de la selección de Colombia en noviembre frente a Corea del Sur y China. Sin embargo, estas molestias físicas las superó de buena manera. El samario ha demostrado que es capaz de avanzar sin importar las barreras que tenga al frente.