En Argentina aseguran que el vallecaucano es el principal candidato para asumir como mánager de un club que atraviesa una profunda crisis.

La situación que vive Independiente de Avellaneda no es sencilla. El entrenador Lucas Pusineri dejó su cargo luego de que el club no decidiera renovarle el contrato por los malos resultados, el mánager Jorge Burruchaga dio un paso al costado tras la eliminación de la Copa Suramericana a manos de Lanús (y por el flojo desempeño en en la Copa Diego Armando Maradona) y al parecer no hay quien tome el control del que fuera el Rey de Copas del América

Por eso es que al interior de la dirigencia buscan opciones para reestructurar el camino y armar un nuevo proyecto deportivo que no solo le permita pelear en el torneo local, sino volver a figurar en instancias finales en campeonatos continentales.

Y en esa baraja de ideas y de nombres apareció el de Faryd Mondragón, el arquero colombiano que se hizo una leyenda en Independiente luego de su exitoso paso en la década de los 90.

En contexto: Mondragón y su cargo en Independiente

De hecho, según TYC Sports, el exportero colombiano sería uno de los candidatos más fuertes para tomar el cargo de mánager, es decir, el encargado de la contratación de nuevos futbolistas y de mirar cómo van los procesos de las divisiones inferiores y demás.

En caso de ser nombrado, Mondragón tendría a cargo todo el nuevo proyecto deportivo, en lo que se encuentra la designación del nuevo entrenador.

Mondragón, que en estos momentos está vinculado con la institución como el encargado de las relaciones internacionales, estaría comandando un listado en el que también aparecen Daniel Montenegro y Nicolás Burdisso, este último siendo uno de los que también toma fuerza entre los directivos.