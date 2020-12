Federación chilena da vía libre a la salida de Reinaldo Rueda de ‘La Roja’

Según los principales medios del país austral, el comité ejecutivo de la entidad no haría valer la cláusula de rescisión del contrato del entrenador vallecaucano, principal candidato para dirigir a la selección de Colombia

Cada día parece más cerca el anuncio de Reinaldo Rueda como entrenador de la selección de mayores de Colombia, a pesar de que tiene contrato y siguen siendo el técnico de Chile.

Este martes, varios medios de comunicación del país austral, entre ellos el diario El Mercurio, confirmaron que la junta directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, ANFP, está dispuesta a facilitar la salida del técnico vallecaucano.

Según el periódico, “el seleccionador conversó con Pablo Milad, máximo dirigente del balompié chileno, quien le aclaró a Reinaldo Rueda que la indemnización no será problema si decide terminar su compromiso con La Roja”.

Colombia se quedó sin técnico desde el martes pasado, cuando se anunció, de mutuo acuerdo, la desvinculación de Carlos Querioz con la Federación Colombiana de Fútbol, consecuencia de la crisis deportiva que generaron las derrotas ante Uruguay, 3-0 en Barranquilla, y Ecuador, 6-1 en Quito, por las fechas 3 y 4 de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar 2022.

Desde eso momento el nombre de Reinaldo Rueda no ha dejado de sonar. Entre los técnicos colombianos es el que goza de mayor aceptación en la opinión pública y el único que ha logrado consenso entre los directivos.

El principal inconveniente era su vínculo contractual con Chile, que hace apenas unas semanas lo ratificó en el cargo a pesar de haber logrado solamente cuatro de 12 puntos en la eliminatoria, al igual que Colombia. Ahora, con el visto bueno de la ANFP, los dirigentes cafeteros podrán hacerle una oferta formal al entrenador caleño de 63 años, quien dirige desde 1992.

En su larga carrera como DT, Rueda ha manejado las selecciones de mayores de Colombia (2002-2004), Honduras (2006-2010), Ecuador (2010-2014) y Chile (2018-2020). Además dirigió a Cortuluá, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Atlético Nacional, con el que logró seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, y Flamengo.

Según advirtió el presidente de Colfútbol, Ramón Jesurún, “la decisión hay que tomarla rápido, pero sin prisa, porque no podemos equivocarnos. Siempre me han gustado los técnicos colombianos, pero no podemos desconocer el aporte que le han hecho los extranjeros a nuestro fútbol.

También advirtió que “Lo ideal sería tener entrenador este mismo año”, por lo que se espera que esta semana o a más tardar la próxima se defina la situación con Rueda, quien tomará un par de semanas de descanso en Canadá, en donde viven sus hijas.