¿Fin de la novela?

La verdad es que ya la actualidad de James Rodríguez tiene episodios de telenovela mexicana-venezolana de los 80. El drama del último año se ha vuelto repetitivo y casi que una tortura. Soy consciente que puede resultar aburridor para el seguidor del fútbol también continuar abordando el tema, pero se puede estar resolviendo todo en los próximos días/horas. Las partes al menos ya están alineadas. Él se quiere ir, Zidane lo quiere dejar partir y el club parece entender en cabeza de su presidente que ya no hay razones de peso para mantenerlo en el plantel. Eso sí, como es absolutamente normal, la casa blanca aspira a recuperar la mayor cantidad de dinero por su alta inversión de 2014.

Como todas las negociaciones se manejan con especial sigilo, no se puede asegurar nada concreto hasta que sea anunciada la operación oficialmente, pero por fortuna el cucuteño tiene varios pretendientes. Atlético de Madrid, Manchester United, Everton y Paris Saint-Germain serían los mas interesados. También se ha hablado del Benfica, Milan, Wolverhampton y Arsenal, pero sin nada sobre la mesa. El Madrid no es muy amigo de entrada de la posibilidad de su vecino de patio, aunque casos se han dado del paso directo entre los dos sin una estadía en otro club de por medio. Simeone y Ancelotti son los únicos entrenadores de la lista de interesados que han evidenciado su intención de contar con él. A priori se acomodaría mejor al Everton por estilo y antecedentes con Carletto, considerando que de todas las opciones hasta hoy el club inglés es el menos poderoso por reconocimiento y títulos. Sinceramente no veo muchos lugares donde podría jugar James David con el “Cholo”. Y sobretodo que se adapte fácilmente a la dinámica y poca disposición ofensiva del colchonero.

En medio de las especulaciones, los dos casos que hasta ahora mencionan cifras son los del United, que se dice ofertaría 25 millones de euros, y el PSG que se subiría a 35. Cualquiera de estas posibles novias tiene una expresión en la cancha muy tentadora para nuestro 10. Los Red Devils de Solskjaer vienen jugando muy bien y proponen un esquema ofensivo con enganche y mediapuntas, dos posiciones ideales. El PSG de Tuchel, siendo más vertical, tiene aún en su nómina a Neymar y Mbappé, quienes necesitan un buen surtidor que no les caería nada mal para desarrollar mejor sus habilidades de ataque. De las otras alternativas me inclinaría por el Milan, pensando en el proyecto de Stefano Pioli y su manera de pararse en la cancha.

James, uno de los mejores futbolistas que ha dado Colombia, no es feliz ni valorado en el Real Madrid, es un hecho que se debe ir; es más, nunca debió volver, pero ya no se puede retroceder el tiempo. Con el debido respeto por su urgente decisión, opino que es imperativo poner por encima de todo que debe ir a un equipo que reúna la mayoría de condiciones que necesita su capacidad de juego. Es decir, que le dé variantes positivas para acomodarse en el esquema y reales posibilidades de sumar minutos. Ya no es un bebé, está al borde de los 30 años, no hay más tiempo para perder. La comodidad de su entorno, la noche, la vida social tienen que pasar a un quinto plano. Debe procurar en todo caso que el técnico del nuevo destino lo convenza, construir desde el inicio una relación respetuosa de ida y vuelta y, por supuesto, su umbral de tolerancia ampliarlo indefectiblemente. Además, hacer lo máximo por amoldarse a las situaciones normales que se le van a presentar y que no tienen por que ser del todo agradables. Demostrar que maduró y derrotar esa creencia instalada de ser considerado un “enfant terrible”, porque entre otras ya no tiene edad para serlo; sí para retomar el camino de crack que corresponde a su talento.