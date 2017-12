“Flamengo no tiene plan B”: Zico habla de Reinaldo Rueda

Redacción deportiva - @DeportesEE

En chile las páginas deportivas cada día se refieren a un colombiano. Reinaldo Rueda es un nombre ya recurrente en la prensa de ese país, donde consideran inminente la llegada del director técnico caleño a la selección austral, que no logró clasificar a la Copa del Mundo Rusia 2018. En la edición de este jueves del diario El Mercurio se lee: “En la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) confían en confirmar a Rueda como DT de la selección chilena en los primeros días de enero”.

El periódico chileno también recoge unas declaraciones de Zico, ídolo histórico del Flamengo, club brasileño en el que por ahora permanece el entrenador colombiano. “Rueda se ganó un nombre por todo lo que conquistó en Suramérica. Tiene la oportunidad de llegar a una selección que se quedó fuera de la Copa del Mundo. La vida del entrenador es así: a veces usted está muy bien en un lugar, tiene tres o cuatro resultados negativos, lo echan y pierde la oportunidad de asumir una selección como la chilena”.

El ex “10” de la selección de Brasil también destacó la importancia que tiene Rueda en el Flamengo y lo que conoce del pensamiento de los directivos del club. “Por lo que oímos de la directiva, Flamengo no tiene un plan B. Eso es problemático. Rueda conoce totalmente el elenco, tiene una importancia muy grande, utilizó muchos chicos y ellos respondieron”, aseguró el ex jugador de Flamengo, Udinese y Kashima. (Las palabras de Gary Medel sobre Reinaldo Rueda)

El Mercurio finaliza la nota con unas declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, sobre la posibilidad de que Rueda sea el sucesor del argentino José Néstor Pékerman en la dirección técnica de la selección de Colombia: “No me puedo referir a esa situación, porque tenemos un compromiso con el cuerpo técnico de José Pékerman. Lo único que he sabido de Rueda, a través de la prensa, es la posibilidad que tiene para ir a Chile”.