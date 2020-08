El actual guardameta de River Plate recordó el cariño y la gratitud que tiene por el equipo verdolaga.

El arquero santafesino de 33 años, en diálogo con el Rincón del deporte, recordó los buenos momentos que vivió con Atlético Nacional, equipo en el que llegó en 2010, y reafirmó que desea retirarse en el equipo paisa, pues, fue una promesa que le hizo a la hinchada cuando se fue a River Plate en 2018.

”Fue el equipo que confió en mí, que creyó, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. (...) En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda”, dijo Franco Armani.

El portero argentino, que llegó en el primer semestre del 2018 a River Plate, también dijo que “Desde el primer día me recibieron de manera espectacular y me hicieron sentir el cariño, el apoyo, desde que me tocó debutar”, refiriéndose al club millonario, con el cual ya ha ganado cuatro títulos, entre ellos, la Copa Libertadores del 2018 contra Boca Juniors.

Aunque la llegada a Nacional podría demorarse, pues el portero tiene contrato hasta junio de 2022 con River Plate, el argentino sabe que su historia con el equipo de Medellín no ha terminado. En siete años ganó 15 títulos, 13 a nivel local y dos a nivel internacional.