Frenada en seco de Del Piero a Buffon por sus polémicas declaraciones

Redacción deportes

Dos de los máximos exponentes de Italia del último tiempo. Vivieron las duras y las maduras, como el descenso en 2006 de la Juventus por amaño de partidos con los árbitros. Como también el triunfo del Mundial de Alemania el mismo año con la selección italiana.

Aunque la amistad pasó un segundo plano. Las declaraciones subidas de tono de Gianluigi Buffon en contra del colegiado Michael Oliver, cuestionado por el penal a favor del Real Madrid en el minuto 93' ante la Juventus, movieron las fibras del mundo futbolero.

Lo que hizo Oliver es un crimen para el deporte. Creo que lo que hizo era para una bestia, no para un ser humano. El hombre que pite esta clase de partidos debe estar preparado, sino, que esté en la tribuna comiendo maíz con Coca Cola. Si quería protagonismo, podía sentarse en la mitad de la cancha junto a su esposa", las declaraciones del portero que vive su última temporada como profesional.

"No entiendo las palabras de Buffon y no las comparto. Lo que ha hecho Benatia es penal. Gigi estuvo mal, es difícil entender, de verdad. Hay que hablar del partido de ida y no del árbitro. En unos días cuanto esté tranquilo no dirá lo mismo sobre el árbitro", la respuesta sin pelos en la lengua de Alessandro Del Piero.

Penal o no. Una disyuntiva que ha polarizado el deporte como pocas veces en las últimas 24 horas.