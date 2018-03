Gerardo Pelusso, con orden de captura por lío con José Luis Chilavert

-Redacción Deportes

Gerardo Pelusso, entrenador del Deportivo Cali, de acuerdo al diario La Nación de Paraguay, tiene orden de captura luego de ser declarado en rebeldía por no asistir este lunes a un juicio oral por una querella interpuesta en 2015 por el exarquero José Luis Chilavert por difamación.

El timonel uruguayo, cuando era técnico de Independiente Santa Fe, en una entrevista con una radio de Montevideo, insultó a Chilavert . El exportero fue uno de los principales detractores de Pelusso cuando dirigió la selección paraguaya, que no pudo clasificarse al Mundial de Brasil 2014. Desde ese momento, ambos no tienen una buena relación.

Las explosivas declaraciones llegaron debido a que al DT no le gustó nada que Chilavert no le hubiera dado su voto a Diego Godín en la clasificación de la FIFA de los mejores jugadores. "Es uno de los que hizo la lista de FIFA de los mejores jugadores. Pregúntenle a ese gordo chanta por qué no está Diego Godín", dijo en 2015.

Chilavert interpuso acciones legales y este lunes Pelusso se ausentó a su juicio oral. De momento el Deportivo Cali ni el técnico se han pronunciado. La disposición fue tomada por Sandra Farías, Jueza Penal de Sentencia.