Gerardo Pelusso:“Queremos llegar lejos en todos los torneos”

Redacción deportes

El técnico Gerardo Pelusso no es un hombre de excusas. Por eso dejó atrás su malestar con la Conmebol y se concentró en el partido de este miércoles en Ecuador, contra Liga Deportiva de Quito, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El estratega uruguayo entendió que no tenía sentido quejarse porque los directivos de la entidad continental oficializaron apenas el viernes el duelo en el estadio Casa Blanca. Igual había que viajar y jugar.

Por eso, cuando terminó el encuentro del domingo contra Millonarios, en El Campín, se enfocó en preparar de la mejor manera posible el duelo con Liga, campeón de ese torneo en 2009.

“Mi molestia se da porque a mí me gusta planificar, organizar las cosas de mi equipo. Y así es complicado, no puedes armar un cronograma de trabajo con cuatro partidos en 10 días y tantos viajes”, explicó al llegar a Ecuador, con todo el plantel disponible, aunque con la duda del arquero Camilo Vargas, quien sufrió un problema muscular en Bogotá y, aunque terminó el juego con Millonarios, no está recuperado. En su lugar estaría Pablo Mina.

Pelusso, sin embargo, insistió en que hay desorganización y los perjudicados siempre son los clubes de países con menos tradición. “¿Por qué a los equipos brasileños no los programaron esta semana? Eso no me gusta y lo digo”, agregó.

El estratega uruguayo señaló que está muy conforme con el rendimiento de su equipo este semestre, aunque evidentemente hay cosas por mejorar. “Los últimos tres partidos los hemos jugado en la altura (Bogotá, La Paz y Tunja) y el equipo corre, no le tiene miedo a atacar. Estoy tranquilo con lo que están haciendo los muchachos y por eso queremos llegar lejos en todos los torneos en los que estamos participando”.

En el campeonato internacional, el conjunto azucarero eliminó al Bolívar de Bolivia, con un sorprendente resultado global de 6-1. Y en la Liga está invicto. Les ganó en su casa a Huila y Medellín. Y empató a domicilio con Envigado, Chicó y Millonarios.

“Hemos mejorado mucho en la defensa. Nos llegan menos y nos sentimos más sólidos, pero con tanto viaje hay poco tiempo para trabajar el funcionamiento”.

Sobre el rival y los 2.800 metros sobre el nivel del mar de la capital ecuatoriana, Pelusso señaló que “el equipo corre bien en todo lado y no le tiene miedo a la altura. Quiere decir que hay un componente físico que funciona bien, nos hemos preparado para jugar en cualquier lado con la mayor intensidad”.

La única baja confirmada en el Cali es la del lateral Juan Camilo Angulo, quien ya jugó la primera fase de la Sudamericana con el América. La misma situación enfrenta el goleador Cristian Martínez Borja en Liga de Quito, que superó en las fases previas al boliviano Guabirá y el brasileño Vasco da Gama.

El club verdiblanco, que en la primera ronda eliminó al Danubio de Uruguay, formaría con Vargas o Mina en el arco; Darwin Andrade, Ezequiel Palomeque, Danny Rosero y Jeison Angulo atrás; Andrés Pérez, Matías Cabrera, Didier Delgado, Kevin Velasco y Macnelly Torres, para dejar solitario en punta al experimentado artillero argentino José Sand.

El encuentro, que arranca a las 7:45 p.m. y será transmitido por Fox Sports, estará dirigido por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, con asistencia en las líneas de sus compatriotas Richard Trinidad y Carlos Pastorino.