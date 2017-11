Gio Moreno renovó contrato por dos años más con el Shanghai Shenhua

Redacción Deportes / AFP

El Shanghai Shenhua, flamante ganador de la Copa China, renovó al internacional colombiano Giovanni Moreno, y está en conversaciones para ampliar el contrato del nigeriano Obafemi Martins.

Recientemente se había barajado la posibilidad de que Moreno, de 31 años, regresase al fútbol colombiano para ver así aumentadas sus opciones de participar en el Mundial de Rusia-2018.

De hecho, en la concentración de Colombia en la pasada gira asiática había admitido contactos con el DT de Millonarios, Miguel Ángel Russo. “El interés de los equipos en Colombia me pone contento. Tener tantas opciones es bueno. Pero no es una decisión solo mía: debo pensar en mi familia, en mis hijos, en sus colegios. Son muchas cosas, no es solo irse a jugar en otro equipo. Se juegan muchas cosas más y a la familia hay que tenerla en cuenta para eso”, dijo hace un par de semanas.

Pero este lunes, un día después de que el Shenhua se adjudicase la Copa China ante el Shanghai SIPG en el partido de vuelta, un portavoz del club anunció que Moreno había firmado un nuevo contrato de dos años con el club de la Superliga china.

El Shenhua, que considera dar la baja al delantero argentino Carlos Tevez, podría anunciar en próximas fechas la renovación del delantero Obafemi Martins