Goles polémicos en la historia de los mundiales

Con el Árbitro Asistente de Video (VAR) funcionando en Rusia 2018, por ejemplo, ‘la mano de Dios’ no habría existido en el 86 y Maradona tal vez sería un simple mortal. Con el VAR, el piscinazo de Arjen Robben en el 2010, cuando teatralizó una falta en el área chica de México, no habría sido admitido y quizás Holanda no habría pasado de ronda.