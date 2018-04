Guardiola y los récords que marcarán Inglaterra al ritmo del City

Manuel Sánchez / EFE

Pese a que la marca de precocidad no ha podido ser superada, el City se proclamó campeón tras vencer al Tottenham Hotspur (1-3) el sábado y ver como el Manchester United caía este domingo contra el West Bromwich Albon (0-1) e igualó a los 'Diablos Rojos' de la campaña 2000/2001, que se alzaron con el trofeo a cinco jornadas del final.



Es cierto que este City no será como el mítico Arsenal de 'Los Invencibles' de la temporada 2004/2005, ni como el Juventus de la campaña 2011/2012, y no quedará invicto, pero en la historia de Inglaterra Guardiola puede grabar su nombre en algunos de los récords más importantes de una de las mejores ligas del mundo.



Aunque estos hitos sean solo algo anecdótico y no tengan valor real como título, se unirían a una exitosa segunda campaña del técnico español al frente de los 'Sky Blues', en la que ha conquistado la Premier y la Copa de la Liga (EFL Cup).



Los mayores sinsabores han llegado en la FA Cup (Copa de Inglaterra), en la que cedió ante el modesto Wigan Athletic, y, sobre todo, en la Liga de Campeones, en la cual cayó con estrépito en cuartos de final ante el Liverpool por un global de 5-1.



El total de récords que los 'Citizens' tienen a tiro asciende a seis, siendo los más asequibles el de mayor número de victorias, mayor número de goles y el de más puntos en una temporada.



Tras la victoria el sábado ante el Tottenham en Wembley, gracias a los tantos de Gabriel Jesús, Ilkay Gündogan y Raheem Sterling, el City comanda la tabla con 87 puntos, es decir, a ocho del récord que el Chelsea de José Mourinho estableció en la campaña 2004/2005.



Para superar la marca de los londinenses, al City le valdría con sumar nueve de los últimos 15 puntos, para lo que visitará al West Ham y Southampton, y recibirá en casa al Brighton & Hove Albion, Swansea y al Huddersfield Town.



Con dos victorias en esos cinco partidos igualaría el récord de más triunfos en una temporada, amarrado por el Chelsea de Antonio Conte el año pasado, con 30 victorias, mientras que, para superar a los 'Blues' en la marca de más goles en una campaña necesitaría rebasar los 103 que precisamente los londinenses anotaron en la 2009/2010 con Carlo Ancelotti en el banquillo.



Quizás este último sea uno de los más complicados debido a que necesitarían 11 goles en cinco partidos, es decir, una media superior a 2 tantos por encuentro, aunque si mantienen la que ostentan actualmente -2,81 goles por encuentro- destrozarían la plusmarca.



Dentro de esta faceta goleadora, el City aún podría convertirse en el equipo de la historia de la Premier, desde que esta competición empezase a andar el 15 de agosto de 1992, con una mejor diferencia de goles en su casillero.



Ancelotti y su Chelsea clavaron la marca en 71 goles, descontando los encajados a los marcados, pero el club azul de Manchester mantiene una diferencia de 68 tantos, con vistas a ampliarla si siguiese sumando más triunfos.



Si el City, que solo ha hincado la rodilla en dos ocasiones este año en la competición doméstica -ante el Liverpool en Anfield (4-3) y contra el United en el Etihad Stadium (2-3)-, continuase su marcha triunfal, otros récords caerían por su propio peso, como el de mayor diferencia con el segundo clasificado, en poder del United de la 200/2001, que dejó a 18 puntos al Arsenal -el City aventaja en 16 al United-, y el de más victorias fuera de casa (15), sostenido por el Chelsea de la campaña 2004/2005, que los de Guardiola superarían sin ganan todos los partidos restantes.



En la vitrina de Guardiola ya figura la marca de 18 victorias consecutivas, entre el 26 de agosto y el 27 de diciembre de 2017, y aunque algunos, como el de menos goles encajados -15, Chelsea 2004/2005- o el de marcar en todos los partidos -Arsenal 2001/2002- ya no sean posibles sobre la mesa, queda la posibilidad de que esta sea, aún más, una temporada histórica para los de Manchester.



Tras haber dominado en España, con el Barcelona, y en Alemania, con el Bayern de Múnich, Guardiola comienza a impregnar con su sello los libros de historia de la Premier. Ahora, cuenta con cinco partidos por delante para que su City eche el telón a la temporada con récords para la posterioridad.

Las palabras del capitán del City

El defensa belga Vicent Kompany, capitán del Manchester City, elogió este domingo, después de coronarse campeón de la Premier League por tercera vez, a su entrenador, Pep Guardiola, y dijo que "ojalá lo hubiera conocido cuando tenía 18 o 20 años".



El City se coronó como nuevo rey de Inglaterra sin jugar, después de que el segundo clasificado, el Manchester United, cayera sorprendentemente en casa ante el West Bromwich Albion (0-1).



"Es imposible describir con palabras lo que sientes. Es un gran logro. He tenido la suerte de ganar tres, pero también he perdido algunas. Nunca he podido defender el título y ahora quiero ver si este equipo puede hacerlo", expresó el internacional belga en la cadena británica Sky Sports.



"Hemos sido consistentes toda la temporada y capaces de mantener el nivel que se esperaba de nosotros", añadió.



Kompany, quien, rodeado de sus compañeros, levantará el título de la Premier League el próximo domingo al término del partido en casa con el Swansea City, recalcó que todavía tienen "mucho trabajo por hacer" y aprovechó para rendir tributo a Guardiola, alguien que "ha mejorado a todos los jugadores".



"Si le hubiera conocido con 18 o 20 años podría haber sido el jugador ideal para él; creo que habría mejorado mucho. A mi edad todavía puedo aprender mucho. Una cosa que tenemos en común es que compartimos el hambre y el deseo de nunca estar contentos y siempre querer más", declaró.



"Hemos ganado un título, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer", aseveró Kompany